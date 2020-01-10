 Журналистам предложили купить украшение из Дрезденской сокровищницы | Новости из Германии о Германии | DW | 14.01.2020

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Германия

Журналистам предложили купить украшение из Дрезденской сокровищницы

Журналисты медиакомпании MDR вступили в контакт с предполагаемыми похитителями украшений на миллиард евро из Дрезденской сокровищницы. Довольно быстро им предложили сделку.

Сокровищница в Дрездене

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене

Журналисты немецкой медиакомпании MDR получили предложение о покупке украшения, украденного из Дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 12 января. Предложение о покупке пришло через электронную почту.

Контекст

По данным сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Кроме прочего, был украден бриллиант "Саксонский белый" весом более 49 карат. (27.11.2019)

Израильские детективы получили предложение купить два похищенных ювелирных изделия за 9 миллионов евро. (10.01.2020)

Журналисты MDR вышли на связь с предполагаемыми похитителями через ту же электронную почту, что и представители израильской охранной фирмы. В пятницу израильская сторона объявила о том, что получила предложение о покупке бриллианта "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезды польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Заплатить за украшения авторы предложения требовали биткоинами.

Журналисты, по следам израильской фирмы, вступили в переписку с предполагаемыми похитителями и получили предложение о покупке третьего украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить украшения ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.

Украшения были украдены в конце ноября 2019 года вместе с еще десятью ювелирными изделиями, несколькими драгоценными пуговицами и шпагой, инкрустированной бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро. За несколько минут двое грабителей разрезали решетку на окне, вошли в музей, забрали украшения и уехали на машине вместе с двумя сообщниками. 

Смотрите также: 

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


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Дрезден - сокровищница искусства на Эльбе

Контекст

Сокровища "Зеленого свода"

Ограбленная 25 ноября 2019 года дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров. (25.11.2019)  

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