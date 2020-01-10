Журналистам предложили купить украшение из Дрезденской сокровищницы

Журналисты немецкой медиакомпании MDR получили предложение о покупке украшения, украденного из Дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 12 января. Предложение о покупке пришло через электронную почту.

Журналисты MDR вышли на связь с предполагаемыми похитителями через ту же электронную почту, что и представители израильской охранной фирмы. В пятницу израильская сторона объявила о том, что получила предложение о покупке бриллианта "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезды польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Заплатить за украшения авторы предложения требовали биткоинами.

Журналисты, по следам израильской фирмы, вступили в переписку с предполагаемыми похитителями и получили предложение о покупке третьего украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить украшения ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.

Украшения были украдены в конце ноября 2019 года вместе с еще десятью ювелирными изделиями, несколькими драгоценными пуговицами и шпагой, инкрустированной бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро. За несколько минут двое грабителей разрезали решетку на окне, вошли в музей, забрали украшения и уехали на машине вместе с двумя сообщниками.

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