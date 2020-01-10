Журналистам предложили купить украшение из Дрезденской сокровищницы

Журналисты немецкой медиакомпании MDR получили предложение о покупке украшения, украденного из Дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 12 января. Предложение о покупке пришло через электронную почту.
Журналисты MDR вышли на связь с предполагаемыми похитителями через ту же электронную почту, что и представители израильской охранной фирмы. В пятницу израильская сторона объявила о том, что получила предложение о покупке бриллианта "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезды польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Заплатить за украшения авторы предложения требовали биткоинами.
Журналисты, по следам израильской фирмы, вступили в переписку с предполагаемыми похитителями и получили предложение о покупке третьего украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить украшения ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.
Украшения были украдены в конце ноября 2019 года вместе с еще десятью ювелирными изделиями, несколькими драгоценными пуговицами и шпагой, инкрустированной бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро. За несколько минут двое грабителей разрезали решетку на окне, вошли в музей, забрали украшения и уехали на машине вместе с двумя сообщниками.
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Сокровища "Зеленого свода"
В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.
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Сокровища "Зеленого свода"
Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более 600 бриллиантами.
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Сокровища "Зеленого свода"
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Сокровища "Зеленого свода"
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Сокровища "Зеленого свода"
Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.
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Сокровища "Зеленого свода"
Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.
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Сокровища "Зеленого свода"
Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.
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Сокровища "Зеленого свода"
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Сокровища "Зеленого свода"
А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.
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Сокровища "Зеленого свода"
С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.
Автор: Ефим Шуман