Жительница Рима о карантине из-за коронавируса: "Все, что итальянцы любят, исчезло"

Север Италии за считанные недели стал эпицентром коронавируса в Европе. Число зараженных в Италии стремительно растет и, по данным на четверг, 12 марта, превысило 12 тысяч, счет умерших идет на сотни и приближается к тысяче. В этих условиях правительство объявило карантин по всей стране - закрыты школы, бары и торговые точки, за исключением продуктовых магазинов и аптек. DW поговорила с живущей в Риме журналисткой Ириной Кащей о повседневной жизни в Италии во времена коронавируса.

Deutsche Welle: Вы сегодня выходили на улицу? Как обстановка?

Ирина Кащей: Рим не является самым пораженным регионом, тем не менее, на него тоже распространяются суровые меры, введенные правительством в среду, 11 марта. Я сегодня выходила на улицу за продуктами. Это одна из немногих причин, по которой можно выходить из дома. Люди на улицах есть, но меньше, чем обычно, несмотря на то, что очень хорошая погода - ярко светит солнце, тепло. Большинство в масках. Люди либо гуляют с собаками, либо идут за продуктами.

Ирина Кащей

Чтобы выйти на улицу, нужно иметь при себе распечатанный или написанный от руки документ, который был распространен министерством внутренних дел. В этом документе нужно указать имя, паспортные данные и причину выхода из дома. Таких причин может быть несколько - по работе, за продуктами или в аптеку. Просто гулять по улицам нельзя, полиция останавливает и спрашивает. Есть случаи, когда людей штрафовали за то, что они просто шли к друзьям. Максимальное наказание за ложную информацию - до трех месяцев заключения.

- Вы выходили за покупками - есть ли дефицит товаров?

- Я ходила в маленький магазинчик, там было все, пустых полок не было. Я там была одна. Потом пришла одна женщина, увидела меня внутри и осталась стоять на тротуаре. Она не вошла, пока я не расплатилась и не вышла. Я слышала, как она спрашивала продавца, не закроется ли магазин, очень переживала.

- Итальянцев считают очень общительными, насколько им тяжело в условиях, когда запрещено обниматься, когда закрыты кафе и рестораны?

- Да, действительно, запрещено обниматься и целоваться, об этом постоянно напоминают. Для итальянцев это очень странно и непривычно. Для них часть национальной культуры - при встрече обняться и расцеловаться, даже мужчинам - поцеловать воздух возле щеки. Сейчас все это делать нельзя. Привычно взять бокал аперитива и разговаривать с друзьями перед баром - нельзя. Все, что итальянцы так любят, исчезло. Особенно трудно было донести ограничения до молодежи. Они считают, что если они сами не могут заболеть смертельно, то не надо обращать на это внимание. Но, похоже, что правительству удалось достучаться и до беспечной молодежи - молодых на улицах почти нет, обычно это отцы и матери семейств по пути за покупками.

- Как переносят карантин дети?

- Для школьников это, скорее, каникулы. Конечно, они не могут пойти в парк, поиграть в футбол, сходить к друзьям. В Риме школы закрыты чуть больше недели, и дети, скорее, радуются, что не нужно учиться. Хотя учителя передают домашние задания через мессенджеры. Пока детям неплохо, они не очень страдают.

В социальных сетях распространяется ролик, в котором ребенок 5-6 лет говорит, что, мол, мы сейчас не в школе, но это не каникулы, а у нас "миссия" - мы должны защитить от "монстрика", то есть вируса, который "прыгает" на бабушек и дедушек. То есть в веселой форме детям доступно объясняют, почему они дома. Взрослым сложнее работать на дому, если есть маленькие дети.

Мой муж - университетский профессор, и от него требуется делать видео-лекции для студентов. Дома это сделать сложно. Во-первых, дети могут попасть в кадр, а во-вторых, дом не приспособлен для того, чтобы вести лекции по теоретической физике. В результате это выглядит анекдотично - он вынужден брать маленькую детскую доску и на ней мелом писать физические формулы.

- Есть ли паника или итальянцы держат себя в руках?

- Это зависит от конкретного человека. Есть люди, которые паникуют, скупают продукты, туалетную бумагу, средства дезинфекции. Есть люди, которые не очень осознают происходящее. Есть поклонники теории заговора. Но все это - показательный момент для общества, он выявляет многое. Есть и молодежь, которая развешивает в подъездах объявления для стариков и предлагает бесплатно сходить в магазин за продуктами, чтобы не подвергать себя риску. Проявляются как сильные, так и слабые стороны общества.

- Почему именно Италия больше других стран в Европе страдает от вируса?

- Некоторые эксперты объясняют это тем, что у Италии много коммерческих связей с Китаем. Совсем недавно был подписан меморандум об усилении сотрудничества. Кроме того, Италии сильно не повезло с тем, что первый очаг заболевания был в больнице. Это усилило эффект, когда один носитель вируса, сам того не зная, заразил других ослабленных болезнями людей. Так было в Ломбардии. И, наконец, в Италии очень активны люди пожилого возраста. Они играют в карты, собираются посмотреть вместе футбол, играют в бочче (игра шарами на свежем воздухе. - Ред.). Они привыкли много двигаться, выходить из дома, собираться в компании. Это способствовало распространению вируса.

- В Италии живут сотни тысяч украинцев, многие из которых работают в сфере по уходу за престарелыми людьми, а это - группа риска при распространении коронавируса. Как карантин отразился на представителях украинской диаспоры?

- Да, здесь живут около полумиллиона украинцев. Коронавирус отразился на них по-разному. Кто-то все равно ездит ухаживать за стариками и волнуется за себя и за них, потому что транспорт, перемещение и т.д. Кто-то находится в вынужденном отпуске, оплачиваемом или нет (это как повезет, зависит от семьи-работодателя) - просто потому, что дети стариков, за которыми они ухаживают, теперь не работают и могут ухаживать сами. В Ломбардии есть и случаи потери работы, потому что подопечный умер или в реанимации.

- Чему мир может научиться на примере Италии?

- Не нужно паниковать и не нужно принимать полумеры. Было странно, например, когда в одном университете после обнаружения первого заболевания была закрыта половина факультета, но не все учебное заведение. Очень важно достучаться до всего населения и объяснить, почему важно быть дома и не распространять вирус. Многие понимают это с большим опозданием, и это, в итоге, бьет по пожилым людям.

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