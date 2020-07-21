 Жители Хабаровска протестуют против ″назначенца″ Михаила Дегтярева | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Жители Хабаровска протестуют против "назначенца" Михаила Дегтярева

Несколько сотен жителей Хабаровска вышли на акцию против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора региона. Они требуют освобождения Сергея Фургала.

Акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств тогдашнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске 18 июля 2020 года

Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 18 июля 2020 года

В Хабаровске во вторник, 21 июля, прошла массовая акция против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора края вместо Сергея Фургала, которого днем ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности "в связи с утратой доверия". Судя по видеозаписям, которые разместили в интернете "Новая газета" и штаб Навального в Хабаровске, на эту акцию собрались несколько сотен жителей города.

Пришедшие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР" и держали в руках плакаты и баннеры с надписями "На чужой край рот не разевай" и "Я/мы мзду не берем - нам за Фургала обидно". Судя по всему, тем самым активисты отреагировали на недавнее высказывание мэра Хабаровска Сергея Кравчука о том, что митинги в поддержку Фургала проплачены. 

Что касается Михаила Дегтярева, то его многие участники протеста считают московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев о своем назначении врио губернатора Хабаровского края

Сам Михаил Дегтярев, комментируя свое назначение, заявил в одном из интервью, что "с огромным уважением" относится к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. "Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня", - заявил Фургал.

В другом интервью он назвал жителей Хабаровска "очень хорошими, свободными и законопослушными людьми" и добавил, что признается им в любви. Тем временем комментарий на станице Дегтярева в соцсети Instagram со словами "Вы не нужны Хабаровску" набрал более тысячи лайков.

21 июля Дегтярев прилетел в Хабаровск. При этом его кортеж направился сразу к зданию правительства Хабаровского края. Несмотря на то, что собравшиеся там позже протестующие требовали, чтобы врио губернатора края вышел на встречу с ними, Дегтярев этого не сделал. 

Дело Сергея Фургала

9 июля Сергей Фургал, занимавший тогда должность губернатора Хабаровского края, был задержан и доставлен в Москву. По мнению Следственного комитета (СК) России,

политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургала проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

С 11 июля в Хабаровске идут ежедневные несанкционированные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой многочисленной акцией в его поддержку стал митинг 11 июля, когда, по подсчетам некоторых СМИ, на улицы Хабаровска вышли до 60 тысяч человек. Впоследствии к протестам присоединились также жители Владивостока и Комсомольска на Амуре. 20 июля, по данным агентства "Интерфакс", на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышли несколько десятков человек.

 

Смотрите также:

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    Акция протеста собрала тысячи

    Так выглядел митинг 6 мая на Болотной площади с другого берега Обводного канала. И это только часть митингующих, поскольку охватить одним кадром всех собравшихся было просто невозможно.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    У оппозиции появились свои герои

    Одними из главных героями на митинге 6 мая 2013 года были те, кто сейчас арестован по так называемому "Болотному делу", возбужденному в связи с событиями годичной давности.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    День, который запомнит Россия

    Дата "6 мая" похоже становится таким же именем нарицательным, как и Болотная площадь.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    Полиция вела себя спокойно

    Вот такие полицейские встречали митингующих, пришедших на Болотной площади. На сей раз суровыми взглядами все ограничилось.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    Помогите "Голосу"!

    Некоторые некоммерческие организации, в частности Ассоциация "В защиту прав избирателей "Голос", воспользовались большим скоплением народа, пришедшего на митинг, чтобы решить финансовые проблемы, возникшие у них после принятия закона об НКО. Люди охотно делились с "Голосом" деньгами и в урне уже к началу митинга набралась приличная сумма.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    "Так жить не будем"!

    "Креативный класс" еще раз доказал, что фантазия и изобретательность у оппозиции не иссякла.

  • Bildgalerie Anti-Putin Proteste in Moskau
    Еще по теме

    Антипутинские протесты в Москве

    Музыкальное сопровождение

    На акции 5 мая были музыканты, которые пели не со сцены, а прямо в толпе. Прада, их выступления больше подходили для формата гайд-парка, которые начали работать в Москве 1 мая.

  • Плакат с надписью ''Богородица с народом''
    Еще по теме

    Антипутинские протесты в Москве

    И вновь - о Богородице

    Зато появилось обращение к Богородице. Это был то ли отголосок акции "Pussy Riot", то ли дань уважения к христианскому празднику Светлой Пасхи, которую православные встречали также 5 мая.

  • Участница акции протеста 6 мая 2013 года
    Еще по теме

    Антипутинские протесты в Москве

    Свободу политическим узникам

    Акция была посвящена и годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года и последовавшими за этим арестами их участников. Об этом, говорили многочисленные плакаты с именами тех, кто проходит по так называемому "Болотному делу".

  • Один из участников протеста 5 мая

    Антипутинские протесты в Москве

    Путин на втором плане

    Обращений, касающихся или адресованных непосредственно Путину, в отличие от других подобных акций, на "Весеннем марше свободы" было меньшинство, словно эта тема ушла на второй план.

    Автор: Егор Виноградов, Москва


Смотреть видео 03:05

Почему не стихают протесты в Хабаровске

Контекст

Протесты в Хабаровске - неожиданность для Кремля?

На Дальнем Востоке больше недели не утихают протесты с требованием освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В кремлевских кабинетах такого явно не ожидали, считает Сергей Елкин. (20.07.2020)  

Ссылки в интернете

Интервью Михаила Дегтярева после назначения его врио губернатора Хабаровского края в онлайн-издании Life.ru

"Признаюсь в любви всем хабаровчанам". Дегтярев рассказал, чем займётся в новой должности

Аудио- и видеофайлы по теме

Кому мог мешать Сергей Фургал?  

Реакция Запада на протесты в России против обнуления Путина  

Также по теме

Russland, Khabarovsk I Protest gegen die Verhaftung von Gouverneur Furgal

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина 21.07.2020

Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников.

Russland Chabarowsk | Solidarität mit Sergej Furgal, Gouverneur

Комментарий: Фургал расплачивается арестом за прошлые победы 13.07.2020

Арестовав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Кремль попытался укрепить властную вертикаль и напугать потенциальных оппонентов на старте избирательного цикла, считает Федор Крашенинников.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Пособие по безработице в Германии: кто, сколько и как долго получает  

США вводят санкции против Рамзана Кадырова и его семьи  

Хроника пандемии: британская вакцина успешно прошла испытания  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно