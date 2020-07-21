Жители Хабаровска протестуют против "назначенца" Михаила Дегтярева

В Хабаровске во вторник, 21 июля, прошла массовая акция против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора края вместо Сергея Фургала, которого днем ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности "в связи с утратой доверия". Судя по видеозаписям, которые разместили в интернете "Новая газета" и штаб Навального в Хабаровске, на эту акцию собрались несколько сотен жителей города.

Пришедшие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР" и держали в руках плакаты и баннеры с надписями "На чужой край рот не разевай" и "Я/мы мзду не берем - нам за Фургала обидно". Судя по всему, тем самым активисты отреагировали на недавнее высказывание мэра Хабаровска Сергея Кравчука о том, что митинги в поддержку Фургала проплачены.

Что касается Михаила Дегтярева, то его многие участники протеста считают московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев о своем назначении врио губернатора Хабаровского края

Сам Михаил Дегтярев, комментируя свое назначение, заявил в одном из интервью, что "с огромным уважением" относится к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. "Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня", - заявил Фургал.

В другом интервью он назвал жителей Хабаровска "очень хорошими, свободными и законопослушными людьми" и добавил, что признается им в любви. Тем временем комментарий на станице Дегтярева в соцсети Instagram со словами "Вы не нужны Хабаровску" набрал более тысячи лайков.

21 июля Дегтярев прилетел в Хабаровск. При этом его кортеж направился сразу к зданию правительства Хабаровского края. Несмотря на то, что собравшиеся там позже протестующие требовали, чтобы врио губернатора края вышел на встречу с ними, Дегтярев этого не сделал.

Дело Сергея Фургала

9 июля Сергей Фургал, занимавший тогда должность губернатора Хабаровского края, был задержан и доставлен в Москву. По мнению Следственного комитета (СК) России,

политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургала проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

С 11 июля в Хабаровске идут ежедневные несанкционированные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой многочисленной акцией в его поддержку стал митинг 11 июля, когда, по подсчетам некоторых СМИ, на улицы Хабаровска вышли до 60 тысяч человек. Впоследствии к протестам присоединились также жители Владивостока и Комсомольска на Амуре. 20 июля, по данным агентства "Интерфакс", на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышли несколько десятков человек.

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