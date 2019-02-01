Жители немецкого поселка отвергли введение названий улиц

Жители Хильгермиссена в федеральной земле Нижняя Саксония выступили против того, чтобы в этом населенном пункте появились названия городов. Против этого проголосовали, по предварительным данным, 60 процентов из почти 1900 участников местного референдума, проведенного в воскресенье, 3 февраля.

Таким образом, ситуация с почтовыми адресами в Хильгермиссене останется прежней: на письмах указывается только номера домов, а иногда - еще и район этого поселка.

В 2018 году местный совет семью голосами против пяти решил дать улицам названия, чтобы дома можно было проще найти. После этого три жителя населенного пункта выступили с гражданской инициативой опросить население, ссылаясь на то, что в 2013 году большинство горожан отвергли введение названий улиц, собрав сотни подписей.

По словам главы муниципального образования Вильфрида Имгартена (Wilfried Imgarten), результаты нынешнего голосования являются обязательными для местного совета в течение двух лет.

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