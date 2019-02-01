 Жители немецкого поселка отвергли введение названий улиц | Новости из Германии о Германии | DW | 03.02.2019

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Германия

Жители немецкого поселка отвергли введение названий улиц

Местный совет Хильгермиссена хотел дать улицам поселка названия, чтобы дома можно было легче найти. Однако жители воспротивились этому решению.

На карте видно, что в Хильгермиссене нет названий улиц, только номера домов

В Хильгермиссене нет названий улиц, только номера домов

Жители Хильгермиссена в федеральной земле Нижняя Саксония выступили против того, чтобы в этом населенном пункте появились названия городов. Против этого проголосовали, по предварительным данным, 60 процентов из почти 1900 участников местного референдума, проведенного в воскресенье, 3 февраля.

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Таким образом, ситуация с почтовыми адресами в Хильгермиссене останется прежней: на письмах указывается только номера домов, а иногда - еще и район этого поселка.

В 2018 году местный совет семью голосами против пяти решил дать улицам названия, чтобы дома можно было проще найти. После этого три жителя населенного пункта выступили с гражданской инициативой опросить население, ссылаясь на то, что в 2013 году большинство горожан отвергли введение названий улиц, собрав сотни подписей.

По словам главы муниципального образования Вильфрида Имгартена (Wilfried Imgarten), результаты нынешнего голосования являются обязательными для местного совета в течение двух лет.

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    Автор: Ксения Сафронова


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