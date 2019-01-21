 Жители Земли смогут наблюдать антисуперлуние (фото) | Кадр дня | DW | 13.09.2019

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Кадр за кадром

Жители Земли смогут наблюдать антисуперлуние (фото)

Антисуперлуние? Если называть вещи своими именами, то всех нас в ближайшую ночь ожидает микролуние, проходящее для многих незамеченным.

Дрезден

Дрезден • В ночь на эту субботу, 14 сентября, в небе можно будет наблюдать самое маленькое полнолуние в этом году. Естественный спутник нашей планеты будет находиться на самом большом возможном расстоянии от Земли - около 407 тысяч километров. Такие полнолуния астрономы называют микролуниями. В отличие от суперлуний они не вызывают особого ажиотажа среди романтических натур и не привлекают столь пристального внимания в СМИ и социальных сетях, не говоря уже о всяких лунных затмениях. Какая дискриминация и несправедливость! При этом разница размеров между "супер-" и "мини-" составляет всего около 14 процентов, то есть как между монетами в два и пять евроцентов. Эта фотография была сделана накануне этого астрономического события в саксонской столице Дрездене.

Смотрите также:
"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

  • Лунное затмение в Альпах

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    103 минуты

    В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако нынешнее затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.

  • лунное затмение в Бразилии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В десятках стран мира

    За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать - частично или полностью - в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение - настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.

  • фазы лунного затмения

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Почему "кровавая Луна"?

    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • лунное затмение в Израиле

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Не всем повезло с погодой

    Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.

  • лунное затмение в Берлине

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В центре Берлина

    Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.

  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Хофкирхе в Дрездене

    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Замком Гогенцоллерн

    А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.

  • лунное затмение в Баварии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Красная луна над Германией

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    Красная луна над Германией

    Фазы полного лунного затмения в небе над Мюнхеном

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    Красная луна над Германией

    Берлин

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    Красная луна над Германией

    Берлин

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    Красная луна над Германией

    Гамбург

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    Красная луна над Германией

    Фасад Эльбской филармонии в Гамбурге во время полного лунного затмения

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    Красная луна над Германией

    Эльбская филармония в Гамбурге

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    Красная луна над Германией

    Кельн

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    Красная луна над Германией

    Гамбург

  • default

    Красная луна над Германией

    Кобленц

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    Красная луна над Германией

    Эрфурт

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    Красная луна над Германией

    Франкфурт-на-Майне

  • default

    Красная луна над Германией

    Франкфурт-на-Майне

    Автор: Максим Нелюбин


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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века  

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