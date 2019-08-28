 Жителей Москвы зовут на фестиваль в день марша оппозиции 31 августа | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2019

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Россия

Жителей Москвы зовут на фестиваль в день марша оппозиции 31 августа

31 августа в Москве одновременно с несогласованным маршем против репрессий от Чистых прудов до Пушкинской площади пройдет музыкальный фестиваль на проспекте Сахарова.

Акция протеста в Москве 10 августа 2019 года

Акция протеста в Москве 10 августа 2019 года

Жители Москвы начали получать СМС-сообщения с призывом прийти на музыкальный фестиваль, который пройдет в один день с запланированным мирным маршем оппозиции - 31 августа. Как сообщает телеканал "Дождь" в четверг, 29 августа, сообщения с текстом "Не пропусти тусу! 31го в 14 на Сахарова: Мот, Крит, Бузова и др." приходит от абонента с именем "DIT_MOS", которое похоже на адрес сайта и Twitter-аккаунт департамента информационных технологий Москвы.

Ранее представители оппозиции пытались получить у городских властей разрешение на проведение митинга на проспекте Сахарова, но мэрия ответила отказом.

Согласно анонсу, появившемуся на сайте Российского союза молодежи 27 августа, фестиваль "PROлето" начнется на проспекте Сахарова в 14.00 мск. В программу мероприятия, посвященного Дню знаний 1 сентября и "завершению летнего сезона", включены концерт, спортивные мероприятия и конкурсы.

Мэрия Москвы не согласовала акцию 31 августа

Команда оппозиционного политика Алексея Навального анонсировала проведение 31 августа в Москве c 14.00 до 17.00 мирного "шествия против политических репрессий" от станции метро "Чистые пруды" до Пушкинской площади. Оппозиционеры намерены требовать освобождения из-под ареста незарегистрированных независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и других задержанных в ходе массовых акцией протеста в июле и августе.

Контекст

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы много самовыдвиженцев и ни одного единоросса. Но де-факто среди "независимых" не менее 41 кандидата от "Единой России". Инфографика DW. (26.08.2019)

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране. (23.08.2019)

Мэрия Москвы отклонила заявки, поданные на проведение акции 31 августа несколькими представителям оппозиции сразу. В частности, при отказе Либертарианской партии в проведении шествия от Пушкинской площади по бульварам власти сослались на отсутствие площадки для сбора и недостаточной ширины проезжей части для заявленных 10000 участников, а также "помехи движению пешеходов и транспортных средств".

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат Любовь Соболь заявила о законном праве жителей выйти на акцию вопреки запрету властей. На странице мероприятия в Facebook о своей готовности принять участие заявили более 1,5 тысячи человек.

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Ссылки в интернете

Соболь призвала выйти на шествие 31 августа вопреки запрету властей  

Российский союз молодежи сообщает о музыкальном фестивале 31 августа

Страница в Facebook марша оппозиции 31 августа в Москве

Аудио- и видеофайлы по теме

Отберут ли ребенка за якобы участие в митинге?  

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

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