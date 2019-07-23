Жилье в Европе: где его сейчас выгодно покупать или снимать

Мюнхен вошел в тройку городов с самой дорогой в Европе недвижимостью, в Чехии жилье быстрее всего дорожает сейчас вовсе не в Праге, цены на квартиры снижаются в Риме и Бирмингеме, в Аликанте они ниже, чем в среднем по Испании, в Вене аренда жилья обходится дешевле, чем в Варшаве.

Таковы некоторые, отчасти весьма неожиданные, результаты нового, восьмого по счету обзора рынка европейской жилой недвижимости Deloitte Property Index 2019, опубликованного 24 июля на английском языке. Эксперты международной консалтинговой компании Deloitte проанализировали ситуацию в 46 городах в 15 странах ЕС и в Норвегии на основе данных за 2018 год.

Главный вывод из обзора, если анализировать его с точки зрения россиян и граждан других постсоветских государств, интересующихся европейской недвижимостью, таков: возможности для представителей среднего класса купить или снять жилье по относительно доступным ценам имеются сегодня в разных странах как на востоке, так и на западе Европы.

Но, конечно, не в Париже и Лондоне. Они с большим отрывом лидируют в списке городов с самой дорогой недвижимостью. Так, во французской столице (без пригородов) цена квадратного метра в новостройках составляет в среднем 12910 евро, в британской - 11185 евро за квадратный метр.

Дороже всего в Париже, Лондоне и городах Норвегии

Что же касается съемного жилья, то аренда парижской квартиры обходится в среднем в 27,8 евро за кв.м, и это опять-таки самая высокая цена в обзоре Deloitte. В данном списке на втором месте идет Осло (25,3), затем еще один норвежский город - Тронхейм (21,3), потом Лондон (20,1), а замыкает первую пятерку Берген (19,79). Так что представление о Норвегии как о стране с крайне дорогим арендуемым жильем полностью подтверждается.

Покупка новой квартиры в столице этой северной страны обойдется в 6930 евро за кв.м, что обеспечивает Осло четвертое место в списке самых дорогих городов Европы. А на третьем месте Мюнхен (7800). Этот город - одно из трех исключений из правил, согласно которому цены на жилье в столице всегда самые высокие в стране. Два других - Барселона (5460), оставившая после скачка цен всего за год на 29,7% далеко позади Мадрид (4345), и Милан (3637). Последний, в свою очередь, опередил Рим (3318), где недвижимость, как и в Турине (1954), в 2018 году подешевела на 1,5%.

Что же касается столицы Германии, то Берлин (4973) уступил в обзоре Deloitte и Гамбургу (5000), и Франкфурту-на-Майне (6170). Тем не менее, новую недвижимость в крупнейшем городе ФРГ, где традиционно любят покупать квартиры выходцы из России, особенно выгодной, как еще лет десять назад, уже не назовешь. И она продолжает быстро дорожать: за прошлый год цены выросли на 8,8%. Так что Берлин теперь в одной лиге с Амстердамом (5148) и все больше догоняет Копенгаген (6082).

На этом фоне более доступными представляются новые квартиры в других европейских столицах. Например, в Вене, которая в этом году в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых благоприятных для жизни городов мира, составляемый консалтинговым агентством Mercer. Квадратный метр стоит здесь 4199 евро, так что в списке самых дорогих городов в обзоре Deloitte столица Австрии заняла 17 место.

Прага и Рига догоняют и обгоняют крупные западные города

Существенно меньше квадратные метры стоят в Лиссабоне (3482), Брюсселе (3350) и Праге (3162), не говоря уже о Варшаве (1935), Будапеште (1853), Риге (1744) и Загребе (1720). Однако во всех этих городах недвижимость довольно быстро дорожает, особенно в столицах Португалии и Чехии: там цены выросли в 2018 году соответственно на 15,9% и 22,2%.

После такого скачка новые квартиры в Праге стоят, согласно обзору Deloitte, уже примерно столько же или даже заметно больше, чем новостройки в бельгийских городах Антверпене и Генте, в австрийских Граце и Линце, в британских Бирмингеме и Манчестере, в нидерландских Гааге и Роттердаме, в датском Оденсе или испанском Аликанте, вокруг которого любят покупать недвижимость россияне.

А в Риге за новое жилье платят теперь уже почти столько же, сколько в португальском Порто или итальянском Турине (который, кстати, будет принимать зимние Олимпийские Игры 2026 года). Так что новые квартиры в двух этих восточноевропейских столицах, особенно популярных у российских покупателей, по ценам догнали и в целом ряде случаев перегнали новостройки в крупных, но не столичных городах Западной Европы с населением от нескольких сотен тысяч до примерно полумиллиона жителей.

Летний день в центре бельгийского порта Антверпен

Но в целом жилая недвижимость в Восточной Европе по-прежнему остается наиболее доступной. Так, во втором по населению городе Венгрии, университетском и машиностроительном центре Дебрецене вблизи украинской границы, квадратный метр стоил в прошлом году 1110 евро. А во втором по населению городе Польши, в бывшей столице страны Кракове, новая квартира обходилась в 1607 евро за кв.м.

Однако ситуация может начать быстро меняться, о чем свидетельствует пример промышленного и университетского города Остравы, третьего по величине в Чехии. Здесь новые квартиры всего за год подорожали на 30,3% до 1 693 евро, хотя все еще существенно уступают в цене не только пражским новостройкам, но и недвижимости в Брно (2298).

Арендная плата в Берлине и Вене по европейским меркам низкая

В обзоре Deloitte Дебрецен и Острава вошли также в число городов с самой низкой арендной платой: здесь съемное жилье стоит в среднем 6,4 и 6,6 евро за кв.м. А на пятом месте снизу в списке из 46 городов оказался Берлин (7,3). Так что снимать жилье в столице Германии по европейским меркам очень выгодно.

Таким образом, бурные протесты берлинских квартиросъемщиков против непомерно дорогого, по их мнению, жилья в городе, которые в июне этого года привели к решению местных властей на пять лет заморозить арендную плату, отражают субъективные ощущения горожан, привыкших в свое время к куда более низким ценам, особенно в бывшей ГДР. Но по сравнению с жителями других европейских городов, и уж тем более столиц, жители Берлина, несмотря на заметный рост аренды в последние годы, по-прежнему платят весьма мало.

Во всяком случае, в Париже и Осло приходится выкладывать в три с лишним раза больше, а в Манчестере и Варшаве - в два раза больше. Съемное жилье, согласно обзору Deloitte, обходится дороже, чем в Берлине, не только в восточноевропейских столицах Прага и Будапешт, но и в таких городах региона, как Краков, Вроцлав или Брно.

Новый многоквартирный дом в центре Берлина

Это во многом связано с тем, что в Германии очень развит рынок съемного жилья и на нем поэтому сильна конкуренция. В результате арендная плата и в других немецких городах заметно ниже, чем в среднем по Европе. Во Франкфурте-на-Майне квадратный метр стоит 8,4 евро, в Гамбурге 8,6 евро и даже в особо дорогом Мюнхене - "всего" 10,5 евро.

Аналогичная ситуация и в Австрии - не только в Граце и Линце, где арендная плата составляет 8,3 евро, но и в Вене, где в среднем платят 9,8 евро. В Бельгии, подчеркивают авторы обзора, съемное жилье тоже относительно выгодное. Чего никак не скажешь о крупных городах Нидерландов, Дании, Великобритании, Франции и тем более Норвегии.

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