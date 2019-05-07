 Жизнь без Beatles началась 50 лет назад | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Жизнь без Beatles началась 50 лет назад

Кстати, далеко не всем известно, что истоки всемирной славы рок-группы - не в Англии, а в Германии! Первый большой успех пришел к The Beatles после гастролей в Гамбурге.

Пол Маккартни

10 апреля 1970 года, ровно 50 лет назад британская Daily Mirror написала: "Paul quits The Beatles". После того, как стало известно о том, что Пол Маккартни официально покинул группу, все поняли: The Beatles больше нет... А ведь не всем известно, что громкая слава битлов начиналась в Германии!

"I don't care too much for money"

17 августа 1960 года. Пятеро тогда еще почти не известных в мире музыкантов из Ливерпуля - Пит Бест (Pete Best), Джордж Харрисон (George Harrison), Джон Леннон (John Lennon), Пол Маккартни (Paul McCartney) и Стюарт Сатклифф (Stuart Sutcliffe) - выступают с концертом в Гамбурге. Так была открыта новая глава в истории рок- и поп-музыки. Именно здесь ливерпульские музыканты добились первого большого успеха. Поэтому Гамбург можно считать родиной легендарного саунда "Битлз". Как вспоминал Пит Бест, ударник, позднее уступивший в группе место Ринго Старру (Ringo Starr), "в то время Гамбург был городом с весьма бурной ночной жизнью". Он подчеркивает: "Именно в Гамбурге мы смогли проявить свои таланты, именно там мы добились большого успеха".

Гамбургские фанатки The Beatles

Гамбургские фанатки The Beatles

В родном Ливерпуле у молодых музыкантов практически не было ангажемента. Зато гамбургский "полусвет" оказал им восторженный прием. Их уверенность в себе росла. Гамбургский квартал "красных фонарей" был знаменит своими ночными клубами. "Индра", "Кайзеркеллер", "Топ-тен-клаб", "Стар-клаб", - в этих клубах будущим звездам каждую ночь приходилось играть по 6-8 часов. За каждое выступление они получали по 30 марок. А питались они, в основном, котлетами, пивом и стимулирующими таблетками.

В Германии ливерпульских гастролеров поселили не в гостинице, как они наделялись. Как рассказывал Пол Маккартни, в Гамбурге они жили в кинотеатре "Бэмби", "рядом с туалетами". В подсобном помещении рядом с общественным туалетом были установлены двухъярусные лежанки, на которых и расположились музыканты.

В то же время самоуверенность рок-группы граничила с нахальством. Порой "Битлз" норовили уйти из кабака, не расплатившись, а однажды их даже задержала полиция - за "нарушение общественного порядка". Во время выступлений они низвергали потоки ругательств на слушателей. Они могли нахамить публике, выйти на сцену в трусах или с унитазным сиденьем на шее. Их шуточки нередко были скабрезными. А свой патриотизм "Битлз" демонстрировали, оставляя маленькие британские флажки на кучах мусора и объедков в гардеробных, где они порою пили ночи напролет.

"A shot of rythm and blues"

То, что "Битлз" предлагали в качестве музыки, людям старшего поколения казалось просто шумом и какофонией. А молодежь воспринимала новый саунд как своего рода протест, как похоронный марш по сладким шлягерам и сусальной псевдонародной музыке. Бухающий ритм и резкие гитарные аккорды "Битлз" вызывали у публики особый восторг. По словам Джона Леннона, ребята играли "все, что приходило в голову". И делали они это так хорошо, что на них обратил внимание гамбургский бизнесмен Хорст Фашер (Horst Fascher). Недолго думая, он предложил ливерпульским музыкантам контракт на выступление в принадлежавшем ему ночном клубе "Стар-клаб", где "Битлз", по словам Фашера, "могли бы совершенствовать свое профессиональное мастерство".

Deutschland Hamburg Beatles-Platz (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

В Германии была записана и первая пластинка The Beatles. Это была народная песня "My Bonnie", аранжированная в стиле рок-н-ролла и занявшая пятое место в немецком хит-параде. Перед рок-группой замаячила большая карьера в шоу-бизнесе. И эта карьера, как отмечал Ринго Старр, началась в Германии, в клубе "Стар-клаб".

В 2008 году в Гамбурге был открыт памятник: четыре стальных контура - фигуры Харрисона, Леннона, Маккартни и Старра. Чуть поодаль от "великолепной четверки" - фигура Сатклиффа, пятого музыканта группы, умершего в Гамбурге в 1962 году от кровоизлияния в мозг. Вокруг - вмонтированные в грунт стальные ленты, на которых выгравированы названия почти 70 бессмертных композиций группы. Таким образом, через полвека после своего первого выступления The Beatles вернулись в Гамбург, где, собственно, и началась их великая слава...

Смотрите также:

Достопримечательности Гамбурга

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"…

    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


Контекст

Полиция Берлина нашла украденные дневники Джона Леннона

В Берлине арестован 58-летний мужчина, подозреваемый в перепродаже краденых личных вещей солиста The Beatles. Дневники музыканта, украденные в 2006 году, изъяты в качестве улик. (20.11.2017)  

Ринго Старру - 75: "битлы" не стареют

Экс-барабанщику The Beatles - 75 лет. Но "записываться в старички" он не намерен. Ринго Старр до сих пор выпускает сольные альбомы, активно гастролирует и снимается в кино. (06.07.2015)  

5 известных музыкантов-художников (фотогалерея)

Некоторым звездным исполнителям недостаточно посвящать себя только музыке. Они зарекомендовали себя и среди ценителей изобразительного искусства. (16.06.2017)  

Вдова Джона Леннона в Лейпциге

Ее обвиняют в распаде The Beatles. Крупная ретроспективная выставка в Лейпциге знакомит с Йоко Оно совсем с другой стороны. (07.05.2019)  

Пол Маккартни начал европейское турне с Гамбурга

Бывший гитарист группы "Beatles" Пол Маккартни в рамках своего европейского турне выступил с концертом в Гамбурге, где полвека назад состоялось первое выступление покорившей весь мир четверки. (03.12.2009)  

Ватикан простил Джона Леннона

Более 40 лет назад Джон Леннон заявил, что "Битлз" популярнее Иисуса Христа. Это возмутило верующих и навлекло на "ливерпульскую четверку" гнев католической церкви. И лишь сейчас Ватикан заявил, что готов к примирению. (24.11.2008)  

В Гамбурге открылся памятник пятерым музыкантам "Битлз"

В Гамбурге появилась новая площадь - Beatles-Platz. Ее главным украшением стал памятник "ливерпульской четверке" – группе "Битлз". Только вместо "четверки" на площади стоят пять стальных музыкантов. (17.09.2008)  

Музыка и секс: The Beatles стали взрослыми в Гамбурге

Юные музыканты приобретали в Гамбурге не только музыкальный опыт. Маккартни говорил, что именно в этом городе свершилась его сексуальная революция. Леннон шутил на ту же тему: "Я вырос в Гамбурге, а не в Ливерпуле"... (12.05.2011)  

"Битлз" и звуки Гамбурга

В ганзейском городе Гамбург всегда есть, на что посмотреть туристу. Сейчас особое внимание меломанов привлекает выставка о группе "Битлз". (01.07.2006)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Аудио: Битлы в Гамбурге (mp3)  

Как "звучит" Эльбская филармония в Гамбурге (12.01.2017)  

Контейнерный порт в Гамбурге - #DailyDrone  

Panik City в Гамбурге  

Также по теме

Ausstellung YOKO ONO. PEACE is POWER im MdbK

Вдова Джона Леннона в Лейпциге 07.05.2019

Ее обвиняют в распаде The Beatles. Крупная ретроспективная выставка в Лейпциге знакомит с Йоко Оно совсем с другой стороны.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера