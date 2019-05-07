Жизнь без Beatles началась 50 лет назад

Кстати, далеко не всем известно, что истоки всемирной славы рок-группы - не в Англии, а в Германии! Первый большой успех пришел к The Beatles после гастролей в Гамбурге.
10 апреля 1970 года, ровно 50 лет назад британская Daily Mirror написала: "Paul quits The Beatles". После того, как стало известно о том, что Пол Маккартни официально покинул группу, все поняли: The Beatles больше нет... А ведь не всем известно, что громкая слава битлов начиналась в Германии!
"I don't care too much for money"
17 августа 1960 года. Пятеро тогда еще почти не известных в мире музыкантов из Ливерпуля - Пит Бест (Pete Best), Джордж Харрисон (George Harrison), Джон Леннон (John Lennon), Пол Маккартни (Paul McCartney) и Стюарт Сатклифф (Stuart Sutcliffe) - выступают с концертом в Гамбурге. Так была открыта новая глава в истории рок- и поп-музыки. Именно здесь ливерпульские музыканты добились первого большого успеха. Поэтому Гамбург можно считать родиной легендарного саунда "Битлз". Как вспоминал Пит Бест, ударник, позднее уступивший в группе место Ринго Старру (Ringo Starr), "в то время Гамбург был городом с весьма бурной ночной жизнью". Он подчеркивает: "Именно в Гамбурге мы смогли проявить свои таланты, именно там мы добились большого успеха".
В родном Ливерпуле у молодых музыкантов практически не было ангажемента. Зато гамбургский "полусвет" оказал им восторженный прием. Их уверенность в себе росла. Гамбургский квартал "красных фонарей" был знаменит своими ночными клубами. "Индра", "Кайзеркеллер", "Топ-тен-клаб", "Стар-клаб", - в этих клубах будущим звездам каждую ночь приходилось играть по 6-8 часов. За каждое выступление они получали по 30 марок. А питались они, в основном, котлетами, пивом и стимулирующими таблетками.
В Германии ливерпульских гастролеров поселили не в гостинице, как они наделялись. Как рассказывал Пол Маккартни, в Гамбурге они жили в кинотеатре "Бэмби", "рядом с туалетами". В подсобном помещении рядом с общественным туалетом были установлены двухъярусные лежанки, на которых и расположились музыканты.
В то же время самоуверенность рок-группы граничила с нахальством. Порой "Битлз" норовили уйти из кабака, не расплатившись, а однажды их даже задержала полиция - за "нарушение общественного порядка". Во время выступлений они низвергали потоки ругательств на слушателей. Они могли нахамить публике, выйти на сцену в трусах или с унитазным сиденьем на шее. Их шуточки нередко были скабрезными. А свой патриотизм "Битлз" демонстрировали, оставляя маленькие британские флажки на кучах мусора и объедков в гардеробных, где они порою пили ночи напролет.
"A shot of rythm and blues"
То, что "Битлз" предлагали в качестве музыки, людям старшего поколения казалось просто шумом и какофонией. А молодежь воспринимала новый саунд как своего рода протест, как похоронный марш по сладким шлягерам и сусальной псевдонародной музыке. Бухающий ритм и резкие гитарные аккорды "Битлз" вызывали у публики особый восторг. По словам Джона Леннона, ребята играли "все, что приходило в голову". И делали они это так хорошо, что на них обратил внимание гамбургский бизнесмен Хорст Фашер (Horst Fascher). Недолго думая, он предложил ливерпульским музыкантам контракт на выступление в принадлежавшем ему ночном клубе "Стар-клаб", где "Битлз", по словам Фашера, "могли бы совершенствовать свое профессиональное мастерство".
В Германии была записана и первая пластинка The Beatles. Это была народная песня "My Bonnie", аранжированная в стиле рок-н-ролла и занявшая пятое место в немецком хит-параде. Перед рок-группой замаячила большая карьера в шоу-бизнесе. И эта карьера, как отмечал Ринго Старр, началась в Германии, в клубе "Стар-клаб".
В 2008 году в Гамбурге был открыт памятник: четыре стальных контура - фигуры Харрисона, Леннона, Маккартни и Старра. Чуть поодаль от "великолепной четверки" - фигура Сатклиффа, пятого музыканта группы, умершего в Гамбурге в 1962 году от кровоизлияния в мозг. Вокруг - вмонтированные в грунт стальные ленты, на которых выгравированы названия почти 70 бессмертных композиций группы. Таким образом, через полвека после своего первого выступления The Beatles вернулись в Гамбург, где, собственно, и началась их великая слава...
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