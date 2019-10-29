Жертвы двух диктатур: в Германии вышла книга об остарбайтерах

"Знак не сотрется. История остарбайтеров ", - так называется книга, выпущенная сейчас по-немецки историко-просветительским обществом "Международный мемориал" совместно с Фондом Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung). Презентация этой книги проходит сейчас во многих городах Германии. Корреспондент DW попросил рассказать о ней сотрудниц "Международного мемориала".

Елена Жемкова, исполнительный директор "Международного мемориала": "Мемориал" уже много лет занимается темой принудительно угнанных на работу в Германию граждан Советского Союза. Почему мы вообще этим занимаемся, ведь эти люди - жертвы нацизма, а не сталинизма? Прежде всего: конечно, очень многие из трех с половиной миллионов остарбайтеров, оказавшихся в Германии и в оккупированных нацистами странах, погибли там. Но дело в том, что тех, кто вернулся в СССР, ожидала тяжелая, порой трагическая судьба и на родине тоже. Очень многих из тех, кто носил нагрудной знак "OST", обвинили в коллаборационизме, кто-то попал в лагерь. Но даже не попав в лагерь, они всю жизнь подвергались дискриминации. Поэтому не случайно мы называем эту многолетнюю программу "Жертвы двух диктатур".

Обложка книги

В "Мемориале" огромный архив, посвященный этим людям, более 300 тысяч их писем. Мы были первыми, кто, в принципе, поднял разговор на эту тему. Мы сами не ожидали такого отклика. В ответ на небольшую статью в газете "Известия", где мы сказали: эти люди - тоже жертвы, на нас обрушился шквал писем от этих людей. Статью перепечатали более двухсот районных, местных газет тогда еще бывшего СССР. Это было начало огромного исторического архива.

Алена Козлова, директор архива "Международного мемориала": Это 328 тысяч писем, если быть точными. Причем не только коротких писем о том, что да, я тоже был в Германии, но и писем с какой-то историей, с воспоминаниями, документами, фотографиями, - в книге "Знак не сотрется" их очень много. Складывается огромная трагическая история людей, объединенных одной судьбой угона, возвращения и одинаковой несвободой, пятном на всю жизнь и двусмысленным положением среди своих односельчан, соседей, сограждан.

DW: Кого-то из этих людей насильно угнали в Германию, какая-то часть поехала добровольно-принудительно, обманутая посулами. Судьбы их отличались после войны?

Алена Козлова: Нет. Только для тех, кто сами признались в СМЕРШе, что добровольно поехали в Германию, наказание были более суровым. Но и других отправляли на принудительные работы - например, на восстановление Донбасса, Кузбасса... Они не могли свободно уехать с этих строек, поменять место жительства.

Алена Козлова, Елена Жемкова, Ирина Щербакова (слева направо)

Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ "Международного мемориала": В конце войны в Германии оказалось почти семь миллионов советских граждан. Это военнопленные, это те, кого прямо отправляли с советской территории в концлагеря, и огромная масса - более трех с половиной миллионов - так называемых "восточных рабочих" - остарбайтеров, тех, кто был вывезен с территории СССР в Германию. От них не осталось в публичном пространстве практически ничего. Ведь это были люди, в основном, не письменной культуры, они были угнаны в Германию в очень молодом возрасте, с одной стороны. А с другой стороны - это была молчащая память. Их опыт абсолютно не вписывался в советскую черно-белую военную историю. Запись в анкете бросала на них тень, и они это скрывали, это мешало и учебе, и карьере, и вступлению в партию...

Мы попытались дать общую картину: что это были за люди? Какая была у них судьба? Что они пережили? Разные публикации были. Но столь цельного, доходчивого рассказа - нет. В книге мы попробовали сделать это как бы от их лица. Хотя, повторю, воспоминаний очень мало, ведь это не были люди, которые записывали воспоминания. Мы начали делать с ними интервью. Успели записать сотни человек по всей России, в Украине, Беларуси. Сумели подкрепить это фотографиями, документами, причем и немецкими документами: кто-то это все-таки хранил.

Благодаря работе "Мемориала" возник архив, начались выплаты немецкой стороны бывшим подневольным рабочим, компенсационные выплаты. Немецкие концерны, немецкое правительство как-то компенсировали этим людям их каторжный труд...

- На русском языке книга "Знак не сотрется" вышла в конце 2016 года. Какой резонанс был?

Алена Козлова: К нам в большем объеме стали поступать запросы от родственников, чьи родные когда-то были остарбайтерами. Найти, узнать об их судьбе, - это остается в семьях. Один запрос был, например, от правнука того человека, с которым мы когда-то записали интервью. То есть у нас была его история, у семьи - нет. Получается, что мы вернули им судьбу их прадеда.

Книга получила в России премию "Просветитель". Спрос на нее очень большой, от тиража не осталось уже почти ничего, и в этом году мы переиздали ее.

Еще одно важное дело мы сделали сейчас: в сети появились подкасты этих историй. Малой части этих историй, конечно.

Елена Жемкова: Реакция была очень многослойной. Было много запросов, кстати, и из Германии. Они просили найти каких-то конкретных людей, искали контакты. Запросы поступали и из государственных учреждений, и от негосударственных организаций, музеев, из фирм, которые хотели выплатить компенсацию, и от частных лиц. Мы в шутку называли себя тогда международным справочным бюро. Сейчас, к сожалению, запросов почти нет.

Но это все же выходит на какой-то новый уровень - и благодаря этой книге, и тому, что она получила первую премию "Просветитель" как лучшая книга года, и благодаря тому, что наши коллеги-мемориальцы, новое поколение, отцифровали практически весь этот архив: все документы, письма, фотографии, все интервью... Всё это на сайте "Мемориала", все свидетельства доступны.

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Остарбайтеры: судьбы и документы Обложка русского издания книги "Знак не сотрется". Сейчас в Германии она вышла на немецком языке. Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне



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