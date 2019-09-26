 Жертвами российских авиарейдов в Сирии стали 8300 мирных жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.09.2019

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Мир

Жертвами российских авиарейдов в Сирии стали 8300 мирных жителей

Среди жертв российских бомбардировок почти 2000 - дети. Российская авиация также убила 5500 повстанцев и 5200 джихадистов, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

Больница, разрушенная в результате авиарейда

Больница, разрушенная в результате авиарейда

В Сирии в результате российских авиарейдов, начатых четыре года назад, погибли уже почти 8300 мирных жителей, в том числе около 2000 детей, сообщила в понедельник, 30 сентября, базирующаяся в Лондоне правозащитная группировка Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR).

По данным сирийских правозащитников, за тот же период в результате российских авианалетов погибли около 5500 бойцов повстанческих группировок и свыше 5200 боевиков-джихадистов. Это означает, что доля гражданских лиц в общих потерях превышает 40 процентов, отмечается в сообщении.

Контекст

До сих пор Россия блокировала резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН. Продолжив этот курс, Москва рискует оказаться в международной изоляции, считает обозреватель Deutsche Welle Даниэль Шешкевиц. (02.02.2012)

Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца сирийцев, которые вновь посещают свою родину. Правозащитники возмущены: людей, по их словам, вынуждают к поездке в Сирию лишь чрезвычайные обстоятельства. (26.08.2019)

Важнейший союзник Асада

Россия - один из важнейших союзников правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Российская авиация наносит удары по повстанческим и джихадистским регионам в Сирии с 30 сентября 2015 года. Благодаря российской поддержке, правительству в Дамаске удалось отвоевать большую часть территории Сирии. После восьми с половиной лет гражданской войны, правительство Сирии контролирует около двух третей территории страны.

Под удары российской и сирийской авиации уже неоднократно попадали больницы и жизненно важная инфраструктура Сирии. Критики обвиняют Москву и Дамаск в том, что она намеренно бомбит эти объекты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в августе распорядился провести расследования в связи с разрушениями   в провинции Идлиб - последнем крупном регионе Сирии, который все еще находится под контролем повстанцев и джихадистов.

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    Автор: Илья Коваль


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