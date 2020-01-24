 Жертвами землетрясения в Турции стали 39 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2020

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Мир

Жертвами землетрясения в Турции стали 39 человек

Спасатели в районе города Элязыг продолжают разгребать завалы в надежде обнаружить живыми двух пропавших без вести.

Работы по поиску жертв землетрясения на востоке Турции

Работы по поиску жертв землетрясения на востоке Турции

39 человек официально признаны погибшими в результате землетрясения на востоке Турции, по данным на понедельник, 27 января. Все выходные спасатели и добровольцы продолжали разбирать завалы в провинции Элязыг после сотен подземных толчков, которые произошли в пятницу поздно вечером. В поисково-спасательной операции участвуют около 4000 специалистов и 22 собаки, объявило министерство Турции по чрезвычайным ситуациям. 

Контекст

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К понедельнику удалось найти и вытащить из-под обломков 45 выживших, более 1600 человек ранены. Работы продолжаются в надежде найти живыми еще двух местных жителей, которые пока числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 6,8 разрушило 76 зданий и повредило тысячи жилых домов. В районе катастрофы развернут палаточный городок, поскольку ночью температура опускается до -5 градусов по Цельсию.

Это не первый случай землетрясения в провинции Элязыг

Турция располагается на стыке литосферных плит, поэтому подземные толчки здесь не редкость. Предыдущее землетрясение в этом же районе в 2010 году было магнитудой 6,0 и унесло жизни 51 человека. Самое сильное землетрясение за последние десятилетия произошло в 1999 году на северо-западе Турции, оно унесло жизни около 18 000 человек.

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