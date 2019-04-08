 Жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи стали не менее 30 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

Жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи стали не менее 30 человек

В столице Ливии как минимум 30 человек погибли в результате авиаудара по военному училищу. Большинство погибших и пострадавших - курсанты.

Libyen Angriff auf Militärschule bei Tripolis (Getty Images/AFP/M. Turkia)

В результате авиаудара по зданию военного училища, расположенного в жилом квартале в столице Ливии Триполи погибли по меньшей мере 30 человек, еще 33 получили ранения. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в министерстве здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС).

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В ведомстве уточнили, что большинство погибших и пострадавших - курсанты училища. По данным министерства здравоохранения, они собрались на построение перед тем как отправиться в общежитие.

В ПНС утверждают, что к нападению причастны сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтара, однако те отрицают свою ответственность за авиаудар.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Конфликт привел к гражданской войне и фактическому двоевластию в стране. На востоке Ливии, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и противодействует признанному международным сообществом правительству национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Парламент в Тобруке назначил генерала Халифа Хафтара командующим "Ливийской национальной армией" (ЛНА). Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

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