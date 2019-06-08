 Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира по футболу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2019

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Мир

Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира по футболу

Американки в Лионе обыграли женскую сборную Нидерландов со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

Меган Рапино празднует успешный пенальти

Меган Рапино празднует успешный пенальти

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира. Американки обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:0 в ходе финального матча, состоявшегося во французском Лионе в воскресенье, 7 июля.

Счет на 61-й минуте матча открыла Меган Рапино, успешно реализовав пенальти. Спустя 8 минут еще один мяч в ворота нидерландской сборной провела Роуз Лавелл.

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Ранее сборные США побеждали на первенствах мира по футболу среди женщин в 1991, 1999 и 2015 годах. Кроме того, американки четырежды становились чемпионками Олимпийских игр.

Германия не пробилась в полуфинал

Женской сборной Германии не удалось выйти в полуфинал ЧМ-2019, проходившего во Франции. Немецкие футболистки 29 июня уступили в Ренне сборной Швеции со счетом 1:2. При этом женская сборная ФРГ по футболу является одной из наиболее титулованных команд мира. Немки дважды побеждали на чемпионатах мира, восемь раз выигрывали чемпионат Европы, становились чемпионками Олимпийских игр, а также трижды получили бронзовые медали Олимпиад.

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    Автор: Ефим Шуман


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