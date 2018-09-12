 Жена Навального назвала главу Росгвардии бандитом | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Жена Навального назвала главу Росгвардии бандитом

Юлия Навальная ответила генералу Виктору Золотову, вызвавшему ее мужа на дуэль. В сетях начался флешмоб против главы Росгвардии.

Юлия Навальная

Юлия Навальная

Жена Алексея Навального ответила на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа на дуэль. "Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью", - написала в своем "Инстаграме" Юия Навальная в среду, 12 сентября, добавив, что воспринимает обращение Золотова как угрозу ее мужу и всей семье, но не испытывает страха.

"Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову - презрение. Я презираю его как вора и труса", - написала жена Навального. Золотов, указала она, трус, потому что выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под административным арестом и "не может не то что ответить, а даже посмотреть". Ее муж, заявила Юлия, ответит Золотову, когда выйдет на свободу.

Контекст

Глава Росгвардии обвинил Навального в клевете. Однако Фонд по борьбе с коррупцией имеет доказательства выводов, содержащихся в расследовании о закупках Росгвардии. (11.09.2018)

Виктор Золотов выступил с видеообращением, в котором пообещал сделать из оппозиционера "сочную отбивную". Ранее в расследовании поставок продовольствия для Росгвардии ФБК обнаружил завышение цен. (11.09.2018)

Глава Росгвардии 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную". Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.

Флешмоб против генерала

День спустя в соцсетях начался флешмоб #ЗолотовЧеллендж, в рамках которого генерала Золотова вызывают на разнообразные поединки. 

Так, призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдатов вызвал его на заплыв в бассейне. "Ты будешь выглядеть как килька в томате на моем фоне. Я разделаю тебя как кит-убийца при своих ребятах", - сказал спортсмен. 

Золотова вызывают также на поединок по ЕГЭ по математике, сражение в "крестики-нолики" и многое другое.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 13:34
Now live
13:34 мин

Зачем Золотов вызвал Навального на дуэль и причем тут Путин - DW Новости

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Золотов вызвал Навального на дуэль и причем тут Путин - DW Новости  

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы  

Навальный в тюрьме, Трамп и обещания, а также песня Путина про пенсии – "Заповедник", выпуск 39  

Также по теме

Viktor Zolotov Chef der neuen russischen Nationalgarde

Глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль 11.09.2018

Виктор Золотов выступил с видеообращением, в котором пообещал сделать из оппозиционера "сочную отбивную". Ранее в расследовании поставок продовольствия для Росгвардии ФБК обнаружил завышение цен.

Alexej Nawalny russischer Oppositionspolitiker

В Москве задержан Алексей Навальный 12.06.2017

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в подъезде своего дома, сообщила его жена.

Russischer Oppositionsführer Alexei Navalny

Навальный: Собчак за выдвижение обещали "огромные деньги" 18.03.2018

Алексей Навальный отказался сотрудничать с Ксенией Собчак после выборов и рассказал, что за выдвижение ей, по ее собственному признанию, предлагали "огромные деньги". Собчак этот факт отрицает.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Премьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников  

Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно