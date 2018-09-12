Жена Навального назвала главу Росгвардии бандитом

Жена Алексея Навального ответила на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа на дуэль. "Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью", - написала в своем "Инстаграме" Юия Навальная в среду, 12 сентября, добавив, что воспринимает обращение Золотова как угрозу ее мужу и всей семье, но не испытывает страха.

"Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову - презрение. Я презираю его как вора и труса", - написала жена Навального. Золотов, указала она, трус, потому что выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под административным арестом и "не может не то что ответить, а даже посмотреть". Ее муж, заявила Юлия, ответит Золотову, когда выйдет на свободу.

Глава Росгвардии 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную". Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.

Флешмоб против генерала

День спустя в соцсетях начался флешмоб #ЗолотовЧеллендж, в рамках которого генерала Золотова вызывают на разнообразные поединки.

Так, призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдатов вызвал его на заплыв в бассейне. "Ты будешь выглядеть как килька в томате на моем фоне. Я разделаю тебя как кит-убийца при своих ребятах", - сказал спортсмен.

Золотова вызывают также на поединок по ЕГЭ по математике, сражение в "крестики-нолики" и многое другое.

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