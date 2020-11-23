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Желтые жилеты

Акции протеста во Франции, направленные в целом против реформ президента Эмманюэля Макрона. Часто сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года и продолжаются еженедельно по субботам в течение нескольких месяцев. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ президента Макрона. Акции "желтых жилетов" часто сопровождаются массовыми беспорядками и стычками с полицией.

Война в Карабахе и протесты в Армении: Пашинян увольняет министров, но сам не уходит? DW Новости (23.11.2020) 23.11.2020

По данным правительства Армении, под контроль Азербайджана переходит 121 населенный пункт. Контроль над ними Баку вернул в ходе войны за Нагорный Карабах. А вот Армении этот конфликт обошелся дорого. Многие критики премьера Никола Пашиняна ставят ему в вину то, что он остановил конфликт, и, по сути, признал поражение.

В тюрьму за съемку полицейского? - Новый законопроект во Франции (23.11.2020) 23.11.2020

Во Франции готовятся принять спорный закон, запрещающий публиковать лица полицейских во время исполнения ими своих обязанностей и с целью причинить им вред. Многие журналисты и правозащитники с законопроектом категорически не согласны и говорят в этой связи о нарушении свобод.
12.09.2020, Frankreich, Paris: Ein Demonstrant der «Gelbwesten» trägt eine französische Nationalflagge, während er in einer Wolke von Tränengas steht. Bei den ersten Protesten der «Gelbwesten»-Bewegung in Paris nach der Sommerpause ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Foto: Alain Jocard/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Amnesty International обвинила Париж в нарушении свободы собраний 29.09.2020

Французские власти запрещали демонстрации во время карантина и жестоко подавляли протесты "желтых жилетов". Это следует из доклада Amnesty International.
12.09.2020, Frankreich, Paris: Ein Demonstrant der «Gelbwesten» trägt eine französische Nationalflagge, während er in einer Wolke von Tränengas steht. Bei den ersten Protesten der «Gelbwesten»-Bewegung in Paris nach der Sommerpause ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Foto: Alain Jocard/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

На очередной акции "желтых жилетов" в Париже задержаны свыше 250 человек 12.09.2020

Протесты "желтых жилетов" на площади Ваграм в Париже собрали около 1000 человек и вылились в столкновения с полицией. У ряда демонстрантов конфискованы ножи и молотки. В Тулузе акцию запретили из-за COVID-19.
TOPSHOT - A masked protester holds a French flag during an anti-government demonstration called by the Yellow Vest (Gilets Jaunes) movement on January 12, 2019, on the Place de l'Etoile, in Paris. - Thousands of anti-government demonstrators marched in cities across France on January 12 in a new round of yellow vest protests against the president, accused of ignoring the plight of millions of people struggling to make ends meet. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images)

Акции "желтых жилетов" во Франции привели к стычкам с полицией 08.02.2020

32 активиста были задержаны в Париже во время традиционной субботней акции "желтых жилетов". В Бордо полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
01.02.2020, Frankreich, Montpellier: ©PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/RICHARD DE HULLESSEN ; MONTPELLIER ; 01/02/2020 ; PHOTO PQR / MIDI LIBRE / R DE HULLESSEN MONTPELLIER / MANIF NATIONALE DES GILETS JAUNES / POLICE / CRS / CASSE / ARRESTATION - Yellow Vests Take Part in 64th Week of Protests in France Pictures shows the heavy presence of protesters in the streets of Montpellier. Foto: Richard De Hullessen/MAXPPP/dpa |

На юге Франции были задержаны более 20 сторонников "желтых жилетов" 01.02.2020

В демонстрации "желтых жилетов" в южнофранцузском городе Монпелье приняли участие около 1600 человек, в том числе жители Тулуза, Лиона и Парижа.
French riot police officers run through smoke of tear gas, in front of vehicles of the CGT union, prior to the start of May Day demonstrations, in Paris on May 1, 2019. - France's zero-tolerance approach to protest violence will be tested on May 1, when a heady mix of labour unionists, yellow vest demonstrators and hardline hooligans are expected to hit the streets on Labour Day. More than 7,400 police and gendarmes will be deployed across Paris with orders from the French President to take an extremely firm stance if faced with any violence, government spokeswoman said on April 30. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP) (Photo credit should read ZAKARIA ABDELKAFI/AFP/Getty Images)

Во Франции двух полицейских осудили за насилие против "желтых жилетов" 20.12.2019

Французские стражи порядка получили условные сроки за насилие против "желтых жилетов". Идет расследование еще около 20 подобных случаев.
A subway electronic ticket checkpoint and access gate are pictured at the Gare du Nord railway station during a strike by French SNCF railway workers as part of a day of national strike and protests against French government's pensions reform plans, in Paris, France, December 5, 2019. REUTERS/Benoit Tessier

Во Франции из-за всеобщей забастовки остановились поезда и метро 05.12.2019

Десятки тысяч людей протестуют против пенсионной реформы, запланированной президентом Макроном. Трудящиеся не согласны с повышением пенсионного возраста и новой системой начисления пенсий.
Ein Schild mit der Aufschrift Passport Control, darüber in kyrillischer Schrift, aufgenommen am Mitwoch (04.07.2007) im Moskauer Flughafen. Foto: Peter Kneffel +++(c) dpa - Report+++ pixel

ФСБ не пустила в Россию французскую правозащитницу Карин Клеман 28.11.2019

Француженка собиралась прочесть в Москве лекцию о "желтых жилетах". Сотрудники ФСБ сообщили Клеман о десятилетнем запрете на въезд в РФ, объяснив его необходимостью обеспечить безопасность страны.
17.11.2019 Demonstrators waves their yellow vest as they stage a protest at the Galeries Lafayette shopping mall in Paris, Sunday, Nov. 17, 2019. Yellow vest protesters staged new actions Sunday across France to mark the birth last year of their movement for economic justice, one day after scuffles between Paris police and activists marred the anniversary. (AP Photo/Michel Euler) |

В Париже "желтые жилеты" ворвались в универмаг Galeries Lafayette 17.11.2019

Около 200 человек продолжают в Париже акцию по случаю годовщины с начала митингов "желтых жилетов". В магазине Galeries Lafayette прошел протест против общества потребления.
16.11.2019*** A protester wearing the DC comic Joker character's make up holds a banner on place d'Italie in Paris on November 16, 2019, during clashes on the sidelines of a demonstration marking the first anniversary of the yellow vest (gilets jaunes) movement. - French yellow vest protesters are planning a series of nationwide demonstrations this weekend in a bid to show the government they can still muster support on the first anniversary of their movement. Numbers attending the protests and levels of violence have sharply diminished in recent months from the height of the movement, which began on November 17 last year with a giant Paris protest that drew almost 300,000 people. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) (Photo by PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images)

На первой годовщине "желтых жилетов" в Париже 100 задержанных 16.11.2019

Баррикады и сожженные автомобили - в Париже беспорядки в связи с первой годовщиной выступлений "желтых жилетов". Движение теряет сторонников из-за активности радикалов.
02.10.2019 *** French police officers attend the March of Anger to protest against poor working conditions in Paris, France, October 2, 2019. REUTERS/Christian Hartmann

В Париже тысячи полицейских вышли на улицы с протестом 03.10.2019

По данным организаторов акции, 27 тысяч полицейских вышли на "Марш ярости", требуя улучшения условий труда. Местная полиция находится под давлением в связи с протестами "желтых жилетов".
21.09.2019 *** PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 21: A group of people march during the Äò45th Yellow Vest protest on SaturdayÄô (Gilets jaunes, Acte 45 demonstration) movement on Boulevard Haussmann in ÄãParis, France on September 21, 2019. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Париже задержаны свыше 150 участников протестов "желтых жилетов" 21.09.2019

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже. Задержаны более 150 человек.

A molotov cocktail explodes in front of a French gendarme during a demonstration on Act 44 (the 44th consecutive national protest on Saturday) of the yellow vests movement in Nantes, France, September 14, 2019. REUTERS/Stephane Mahe

Полиция применила слезоточивый газ на протестах "желтых жилетов" в Нанте 14.09.2019

Акция "желтых жилетов" во французском Нанте собрала около 1800 участников, выступавших в том числе против полицейского насилия. Еще до начала протестов полицейские задержали 18 человек.

07.09.2019 A picture taken on September 7, 2019 shows a burning French Municipal Police car on the sidelines of an anti-government demonstration called by the Yellow Vests (Gilets Jaunes) movement in Montpellier, southern France. (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

В Париже задержали и отпустили 89 "желтых жилетов" 08.09.2019

Акции "желтых жилетов" во Франции вновь набирают обороты: на демонстрацию 7 сентября вышли несколько тысяч человек по всей стране.
French President Emmanuel Macron, right, shakes hands with Russian President Vladimir Putin after their meeting at the fort of Bregancon in Bormes-les-Mimosas, southern France, Monday Aug. 19, 2019. French President Emmanuel Macron and Russian President Vladimir Putin are meeting to discuss the world's major crises, including Ukraine, Iran and Syria, and try to improve Moscow's relations with the European Union. (Gerard Julien, Pool via AP)

Кремль исказил слова Макрона о свободных выборах и "желтых жилетах" 22.08.2019

На встрече с Владимиром Путиным президент Франции сказал, что "желтые жилеты" баллотировались в Европарламент и будут участвовать в муниципальных выборах. В стенограмме на сайте Кремля - что они этого делать не могли.
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