Желтые жилеты

Акции протеста во Франции, направленные в целом против реформ президента Эмманюэля Макрона. Часто сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года и продолжаются еженедельно по субботам в течение нескольких месяцев. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ президента Макрона. Акции "желтых жилетов" часто сопровождаются массовыми беспорядками и стычками с полицией.
По данным правительства Армении, под контроль Азербайджана переходит 121 населенный пункт. Контроль над ними Баку вернул в ходе войны за Нагорный Карабах. А вот Армении этот конфликт обошелся дорого. Многие критики премьера Никола Пашиняна ставят ему в вину то, что он остановил конфликт, и, по сути, признал поражение.
Во Франции готовятся принять спорный закон, запрещающий публиковать лица полицейских во время исполнения ими своих обязанностей и с целью причинить им вред. Многие журналисты и правозащитники с законопроектом категорически не согласны и говорят в этой связи о нарушении свобод.