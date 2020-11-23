Желтые жилеты

Акции протеста во Франции, направленные в целом против реформ президента Эмманюэля Макрона. Часто сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года и продолжаются еженедельно по субботам в течение нескольких месяцев. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ президента Макрона. Акции "желтых жилетов" часто сопровождаются массовыми беспорядками и стычками с полицией.