 На очередной акции ″желтых жилетов″ в Париже задержаны свыше 250 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2020

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Европа

На очередной акции "желтых жилетов" в Париже задержаны свыше 250 человек

Протесты "желтых жилетов" на площади Ваграм в Париже собрали около 1000 человек и вылились в столкновения с полицией. У ряда демонстрантов конфискованы ножи и молотки. В Тулузе акцию запретили из-за COVID-19.

Участник акции желтых жилетов в Париже с флагом Франции

Участник акции "желтых жилетов" с флагом Франции

Полиция задержала 256 человек в ходе первой за несколько недель акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже. По сведениям радиостанции France Info, демонстрация на площади Ваграм собрала в субботу, 12 сентября, около тысячи человек, что оказалось гораздо меньше ожидаемого.

Акция вылилась в столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Местные СМИ сообщали о поджогах мусорных ящиков. От огня также пострадал как минимум один легковой автомобиль. Полиция конфисковала у собравшихся потенциально опасные предметы, включая молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.

В Тулузе на юге страны власти не разрешили аналогичную демонстрацию. Запрет вызван усилившимся распространением коронавируса SARS-CoV-2 и тем, что на массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные меры по противодействию инфекции.

Движение "желтых жилетов"

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма.

Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

Смотрите также:

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    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

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    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:15

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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