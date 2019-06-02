Еще один шарик в игре в пинбол: Как британцы относятся к предстоящему визиту Трампа

Когда Дональд Трамп был с визитом в Великобритании в июле 2018 года, его поездка сопровождалась массовыми демонстрациями: десятки тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить протест против визита президента США, а над зданием парламента в Лондоне парил шестиметровый аэростат "бэби Трамп" - карикатурное изображение Трампа в виде младенца в подгузнике. Когда Трамп играл в гольф на принадлежащем ему курорте в Шотландии, один из демонстрантов пролетел над отелем на параплане.

Нисколько не озабоченный этой чередой изобретательных протестов, Трамп возвращается в Великобританию 3 июня - на сей раз с трехдневным государственным визитом, в сопровождении своей супруги Мелании. Подобные официальные посещения Соединенного Королевства организуются по приглашению королевы, которая следует рекомендациям правительства. Такие визиты превращаются в грандиозные мероприятия, сопровождающиеся различными церемониями, например проездом на карете по Лондону и банкетом в Букингемском дворце. При этом правительство Великобритании использует их как возможность для продвижения национальных интересов страны.

Инициатором государственного визита Трампа в Великобританию была Тереза Мэй

Объявляя о визите Трампа еще в апреле, Тереза Мэй заявила, что предстоящее событие даст "возможность укрепить наши и без того тесные отношения в таких областях, как торговля, инвестиции, безопасность и оборона, и обсудить пути развития этих отношений в ближайшие годы". Однако политическая ситуация в Великобритании с момента этого приглашения сильно изменилась, и 7 июня, спустя два дня после завершения визита президента США в Великобританию, Тереза Мэй покинет пост премьер-министра страны.

"С тех пор как визит Трампа впервые обсуждался и была назначена его дата, значение данного события изменилось, - говорит Мэтью Коул, преподаватель истории в Бирмингемском университете. - Возможно, первоначально визит задумывался ради того, чтобы крупнейшая мировая экономика могла продемонстрировать свою поддержку Великобритании после завершения "Брекзита". Но все пошло не так. В возникшем вакууме значений крайне важную роль может сыграть непредсказуемое поведение Трампа. Например, с кем он встретится лично? С Найджелом Фараджем или Борисом Джонсоном?"

Против чего протестуют демонстранты?

Инициаторы акций протеста обещали вновь вывести на демонстрации большое количество народа. Команда, организовавшая запуск аэростата "Бэби Трамп", объявила краудфандинг для изготовления нового летательного аппарата. Организаторы обещают выйти на Трафальгарскую площадь и создать там "атмосферу карнавала".

Акция протеста против визита Трампа в Лондоне, июль 2018 года

"Наш протест направлен не только против Трампа - наше движение никогда не было сосредоточено на одном человеке", - объясняет Шаиста Азиз, одна из организаторов коалиции "Остановите Трампа". По ее словам, участники движения выступают против визита американского президента, но они протестуют также против политики ненависти и разделения, корпоративной алчности, отрицания климатического кризиса, обвинения во всех бедах мигрантов и беженцев, все более открытых проявлений расизма, ущемления прав женщин и репродуктивных прав, нападений на транссексуалов и гомосексуалов. Все это, говорит Шаиста, можно наблюдать не только в Великобритании, но и в США, Европе, Бразилии, Индии и других странах мира.

Государственный визит Трампа намечался уже давно. Хотя формальное приглашение было сделано королевой, в действительности с предложением организовать государственный визит президента США в Великобританию выступила Тереза Мэй после того, как она первой из зарубежных лидеров посетила Трампа после его инаугурации в январе 2017 года. Дональд Трамп станет третьим президентом США, удостоенным чести государственного визита. Первым был Джордж Буш в 2003 году, вторым - Барак Обама в 2011 году.

Политическая цена визита Трампа

Учитывая, что многие представители политического спектра в Великобритании ставят под сомнение легитимность Мэй в роли премьер-министра, государственный визит непопулярного президента США станет апофеозом продолжающегося политического застоя в Британии. "Провалившийся премьер-министр на следующей неделе будет принимать на Даунинг-стрит провального президента", - говорит Шаиста Азиз.

По ее словам, Мэй ничего не сделала для того, чтобы залечить раны страны, находящейся в состоянии глубокого раскола и кризиса. "Государственный визит Трампа должен был играть роль козыря, призванного гарантировать, что Великобритания окажется первой в очереди на заключение мифической торговой сделки по "Брекзиту", и зацементировать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном. Но "Брекзит" терпит крах, и правительство терпит крах", - констатирует одна из организаторов коалиции "Остановите Трампа".

Хотя Трампу в ходе официального государственного визита будет оказано достаточно почестей, в других отношениях эта поездка может стать не совсем обычной. Так, спикер Палаты общин Джон Беркоу уже заявил, что будет "решительно возражать" против традиционного в таких случаях выступления Трампа в британском парламенте в знак "неприятия расизма и сексизма" американского президента. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Во время рабочего визита Трампа в Великобританию в июле 2018 года фотографии, где он держится за руки с Мэй, вызвали бурю негодования, доказав, что даже кажущаяся незначительной деталь может стать главной новостью в стране. "Любой жест и любое слово президента США способны вызвать резкую реакцию, - говорит преподаватель истории в Бирмингемском университете Мэтью Коул. - Сейчас у нас в стране еще менее управляемая, менее предсказуемая, более нестабильная ситуация, чем обычно. Ее можно сравнить с игрой в пинбол - никогда не знаешь траекторию движения шарика и те последствия, которые оно вызовет. Так вот Дональд Трамп - это еще один дополнительный шарик в игре".

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