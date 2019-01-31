 ЕС создаст контактную группу по Венесуэле для содействия новым выборам | Новости из Германии о Европе | DW | 31.01.2019

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Европа

ЕС создаст контактную группу по Венесуэле для содействия новым выборам

Кроме стран Евросоюза, в контактную группу по Венесуэле также войдут некоторые государства Латинской Америки. Первая встреча группы состоится на следующей неделе.

Протестующие на улицах Каракаса

Протестующие на улицах Каракаса

Евросоюз создаст контактную группу по Венесуэле, которая будет способствовать проведению новых демократических выборов в этой стране. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг, 31 января, на встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

Контекст

Решение признать временным президентом Хуана Гуайдо принято после того как Николас Мадуро отказался выполнить призыв ЕС и европейских стран. (31.01.2019)

На многотысячных акциях протеста в Венесуэле оппозиционеры обращаются к армии с призывом не стрелять в восставших. Между тем президент Мадуро побывал на военных маневрах. (31.01.2019)

Со стороны ЕС в контактную группу войдут Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция и Нидерланды, также в ней примут участие несколько стран Латинской Америки: Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия. Ожидается, что первая встреча группы состоится уже на следующей неделе в одной из латиноамериканских стран.

Европарламент признал Хуана Гуайдо временным президентом

"Нам нужны каналы, через которые могут расти политические процессы. Совершенно ясно, что в Венесуэле есть демократическое движение", - заявила Могерини. Ранее в тот же день Европарламент заявил о признании главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Ранее в МИД Германии заявили, что признают парламент страны единственным легитимным институтом. С середины января в Венесуэле продолжаются массовые акции протеста против переизбрания Николаса Мадуро на второй срок.

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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