ЕС сожалеет о принятии США новых санкций против Ирана

Европейские страны, по-прежнему придерживающиеся соглашения по ядерной сделке с Ираном, с сожалением восприняли новость о введении США новых санкций против этого государства.

Это следует из совместного заявления министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), глав МИД Франции и Великобритании Жана-Ива Ле Дриана и Джереми Ханта, а также Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сделанного в субботу, 4 мая.

"Мы по-прежнему убеждены в том, что соглашение (с Ираном. - Ред.) является неотъемлемым фактором обеспечения большей безопасности и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

Дополнительные санкции за обогащение урана

По мнению европейских дипломатов, снятие санкций с Тегерана является центральным положением соглашения, эта мера может оказать положительное влияние не только на торговые и экономические отношения с Ираном, но и на жизнь его граждан.

В пятницу, 3 мая, госдепартамент США заявил о том, что не возражает против сотрудничества Ирана с другими государствами в области мирной разработки атомной программы. Однако, с другой стороны, США намерены ввести дополнительные санкции за вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду и строительство новых блоков на атомной электростанции в Бушере.

Кроме того, в Вашингтоне указали, что не позволят Ирану осуществлять производство тяжелой воды выше существующих лимитов. Тяжелая вода может использоваться в реакторах для производства оружейного плутония.

Сотрудничество Ирана с Китаем

Соответствующая ограничительная мера может затруднить сотрудничество Ирана с Китаем на АЭС в Араке. Под руководством КНР данная электростанция должна была быть переоборудована в АЭС с реактором, использующим в качестве замедлителя и теплоносителя обычную (легкую) воду, непригодную для производства оружейного плутония.

При этом госдепартамент потребовал от Тегерана отчитаться перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о "прошлом военном аспекте ядерной программы" Ирана.

Реакция Ирана на угрозы США

Председатель парламента Ирана Али Лариджани

В ответ на требования США председатель иранского парламента Али Лариджани заявил, что Тегеран продолжит обогащать уран, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

"В соответствии с соглашением по иранской ядерной программе, мы можем производить тяжелую воду, это не нарушает соглашение", - цитирует политика иранское информагентство Fars.

Ядерная сделка с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий, или ядерная сделка с Ираном, заключенная в 2016 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, Великобританией, Францией, Германией и Китаем с другой стороны, предполагает снятие с Ирана экономических санкций в обмен на отказ исламского государства разрабатывать военную ядерную программу.

В мае 2018 года США, несмотря на критику со стороны европейских партнеров, в одностороннем порядке вышли из данного соглашения и возобновили санкции против нефтяной промышленности Тегерана.

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