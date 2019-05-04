 ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2019

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Мир

ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

Со стороны сектора Газа в сторону Израиля запущено около 300 снарядов. В ответ авиация Израиля атаковала 120 целей в секторе Газа, погибли не менее 4 человек.

Взрыв дома в секторе Газа после авиаудара Израиля

Взрыв дома в секторе Газа после авиаудара Израиля

Европейский Союз призвал немедленно прекратить ракетные удары по Израилю со стороны сектора Газа. Об этом сказано в заявлении спикера внешнеполитическоцй службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в субботу, 4 мая. "Деэскалация этой опасной ситуации срочно необходима для обеспечения защиты жизней гражданских лиц. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в условиях мира ", - говорится в заявлении.

По информации газеты Times of Israel, в субботу по приграничным городам Израиля из сектора Газа были выпущены до 300 ракет. В ответ израильская авиация ударила по 120 целям на палестинских территориях.

Контекст

95 процентов несовершеннолетних жителей сектора Газа страдают различными психическими расстройствами, сообщила организация Save the Children. (05.06.2018)

Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ. (16.05.2018)

Потери среди гражданских лиц

По данным палестинских властей, погибли как минимум четверо гражданских лиц, ранены 6 человек. В Израиле в результате обстрела ранены двое, ударами затронуто множество домов, десятки тысяч человек были вынуждены уехать в безопасную зону.

По данным очевидцев во время одного из израильских ударов разрушено здание, в котором находилось турецкое новостное агентство Anadolu, о пострадавших во время этого удара неизвестно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил "нападение на агентство".

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