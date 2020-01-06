 ЕС призвал Иран и США отказаться от дальнейшего применения силы | Новости из Германии о Европе | DW | 08.01.2020

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Европа

ЕС призвал Иран и США отказаться от дальнейшего применения силы

Применение вооружений нужно прекратить, чтобы открыть путь к диалогу, заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Глава МИД ФРГ осудил ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

После ответного удара Ирана по американским солдатам в Ираке, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала положить конец насилию. "Нужно отказаться от дальнейшего применения оружия, чтобы открыть пространство для диалога", - сказала она после внеочередного заседания ЕК по кризису вокруг Ирана в среду, 8 января, в Брюсселе.

Фон дер Ляйен призвала все стороны вернуться к переговорам, в которых, по ее словам, не должно быть недостатка. При этом глава Еврокомиссии выразила мнение, что Евросоюз может сыграть особую роль, поскольку Брюссель поддерживает испытанные временем отношения со многими политическими игроками в регионе и за его пределами и потому может успешно содействовать деэскалации кризиса.

Одновременно фон дер Ляйен дала ясно понять, что Европейский Союз не желает отказываться от международной атомной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Тегеран объявил о выходе из этого соглашения после целевого убийства Соединенными Штатами 3 августа высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

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Глава МИД ФРГ осудил иранскую ракетную атаку

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) раскритиковал иранскую ракетную атаку по двум базам США в Ираке, предпринятую в ответ на убийство Касема Сулеймани. "Мы осуждаем иранское ракетное нападение на две иракские военные базы, где дислоцированы и силы международной коалиции. Мы призываем Иран отказаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации кризиса", - заявил он.

По словам министра, германский МИД уже несколько дней находится в контакте со всеми сторонами, чтобы содействовать разрядке напряженности. "Все стороны должны проявить в этой ситуации благоразумие и сдержанность", - подчеркнул он.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), комментируя иранский обстрел базы в иракском Эрбиле, которая используется и солдатами бундесвера, заявила, что самым решительным образом отвергает "агрессию". В интервью медиакомпании ARD она в то же время отметила, что иранская атака стала "реакцией", которая не являлась "абсолютно непредвиденной". Министр призвала Тегеран отказаться от дальнейшей эскалации кризиса и указала на недопустимость дальнейшего раскручивания спирали насилия.

Лондон: Война пойдет на пользу лишь террористам

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб резко осудил "бесцеремонную и опасную атаку", предпринятую Ираном против американских солдат в Ираке. Он предостерег Тегеран от новых нападений, подчеркнув, что "война на Ближнем Востоке пойдет на пользу лишь "Исламскому государству" и другим террористическим группировкам".

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что его страна жестко ответит в случае нападения на нее. "Если кто-то попытается атаковать нас, то его ожидает мощнейший удар", - заявил он в Иерусалиме. Одновременно Нетаньяху подчеркнул, что он полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа об убийстве Касема Сулеймани, и выразил мнение, что Трампа следует поздравить за то, что он действовал "быстро, смело и решительно".

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    Автор: Наталья Позднякова


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