 ЕС призвал власти Молдавии к спокойствию и сдержанности | Новости из Германии о Европе | DW | 09.06.2019

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Европа

ЕС призвал власти Молдавии к спокойствию и сдержанности

Брюссель готов работать с легитимным правительством Молдавии на основе принципов, заложенных в соглашении об ассоциации с ЕС, заявили Могерини и Хан.

Федерика Могерини и Йоханнес Хан

Федерика Могерини и Йоханнес Хан

Европейский Союз одобрил решения, принятые накануне парламентом Молдавии, в том числе касающиеся формирования правительственной коалиции. Брюссель готов работать с демократически легитимированным правительством в Кишиневе на основе взаимной приверженности реформам и принципам, заложенным в соглашении об ассоциации с ЕС, говорится в опубликованном в воскресенье, 9 июня, совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и комиссара по вопросам расширения ЕС Йоханнеса Хана.

Основа отношений ЕС и Молдавии

"Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Кроме того, это прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдавии", - подчеркнули европейские политики.

Одновременно Могерини и Хан, сославшись на "события, последовавшие за решениями молдавского парламента", особо подчеркнули призыв ЕС к спокойствию и сдержанности. "Диалог между демократически избранными представителями власти по-прежнему должен быть ключом к поиску урегулирования нынешнего политического кризиса", - указывается далее в заявлении

Политический кризис в Кишиневе

Политический кризис в Молдавии связан с результатами февральских парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий не смогла получить достаточно голосов, чтобы в одиночку сформировать парламентское большинство. При этом социалисты, фракция которых насчитывает 35 депутатов из 101, не сумела сформировать коалицию ни с правым блоком, получившим 26 мандатов, ни с правящей Демократической партией, имеющей 30 мандатов.

Контекст

По итогам выборов в парламент Молдавии попали четыре партии. Каким путем пойдет страна, прояснится после создания правящей коалиции. DW - о возможных вариантах и их последствиях. (25.02.2019)

Кто приехал в Брюссель отпраздновать десятилетие "Восточного партнерства", а также удалось ли принять итоговое коммюнике - в материале DW. (13.05.2019)

8 июня пророссийски настроенные социалисты и правый проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении Молдавии в конституционное русло. В ходе экстренного заседания парламентарии избрали премьер-министром республики председателя "Партии действия и солидарности" Майю Санду.

Додон временно отстранен

В свою очередь КС Молдавии издал постановление о роспуске парламента страны. Следующим шагом должно было стать подписание указа о роспуске законодательного органа президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов, но тот отказался подписывать такой указ.

9 июня Конституционный суд в пятый раз за последние два года временно отстранил Додона от должности президента из-за отказа выполнять конституционные обязанности по роспуску парламента. Временно исполняющим обязанности президента назначен премьер-министр Павел Филип, который вскоре распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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