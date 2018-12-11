 ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 12.12.2018

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Европа

ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

Верховный представитель Евросоюза анонсировала в азовском регионе возможные проекты по линии Европейского инвестиционного банка.

Федерика Могерини

Федерика Могерини

Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. На заседании Европарламента во вторник, 11 декабря, она приветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ.

"То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", в частности, по линии Европейского инвестиционного банка, подчеркнула глава европейской дипломатии, не вдаваясь в подробности.

Проблемы с коррупцией и в банковской сфере

При этом Федерика Могерини признала, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества".

Контекст

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В адрес правоохранительных органов Украины уже неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов.

Дело Екатерины Гандзюк

Особенно большой резонанс вызвала смерть сотрудницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур.

В конце июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила ожоги около 40 процентов тела, перенесла множество операций и 4 ноября скончалась.

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