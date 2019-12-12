ЕС организует Конференцию о будущем Европы

В 2020-2022 годах Евросоюз будет развивать политическую программу на среднесрочную и долгосрочную перспективы, сообщил на саммите ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.
На открывшемся в Брюсселе саммите ЕС положено начало переговорам о новой реформе политического объединения европейских государств. В четверг, 12 декабря, лидеры стран Евросоюза утвердили план Конференции о будущем Европы, которая будет продолжаться на протяжении двух лет в 2020-2022 годах, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Участники встречи призвали власти Хорватии, которая будет председательствовать в ЕС в первой половине 2020 года, разработать "содержание, охват, состав и принципы действия" такой конференции.
Планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы
При этом европейские лидеры подчеркнули, что ближайшим приоритетом будет реализация принятого минувшим летом стратегического плана ЕС до 2024 года, а новая конференция займется развитием политической программы на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В этой программе будут учтены результаты гражданского диалога, продолжавшегося на протяжении последних двух лет.
По словам председателя Европарламента Давида Сассоли, необходимо найти ответы на вопрос, как может лучше работать демократия в Европе. Конференция по реформе ЕС будет одним из приоритетов для парламента нынешнего созыва, подчеркнул он. По словам Сассоли, в январе будет принята соответствующая резолюция.
Инициатива Германии и Франции
Конференция о будущем Европы созывается по предложению нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен(Ursula von der Leyen) и базируется на инициативе ФРГ и Франции. 26 ноября Берлин и Париж предложили дорожную карту по реформированию ЕС с участием всех европейских структур, экспертов и, в первую очередь, представителей гражданского общества. Реформа призвана сделать Европу "еще более единой и суверенной".
Согласно этому предложению, во время первой фазы до июля 2020 года пройдет обсуждение "демократической функции" ЕС. В частности, речь пойдет о кандидатах на выборах в Европарламент, а также об усилении роли отдельных граждан в принятии общеевропейских решений. На втором этапе планируется обсудить, среди прочего, политику в области безопасности и обороны, проблемы изменения климата, миграции и равноправия.
В первой половине 2022 года, когда председательствовать в Евросоюзе будет Франция, намечено провести конференцию для подведения итогов обоих этапов. Во второй половине 2022 года конференция должна представить конкретные результаты.
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