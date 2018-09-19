 ЕС ожидает прорыва в вопросах ″Брекзита″ в течение четырех недель | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2018

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Европа

ЕС ожидает прорыва в вопросах "Брекзита" в течение четырех недель

Камнем преткновения на переговорах Брюсселя и Лондона остается вопрос о границе между Ирландией, являющейся государством-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства.

Флаги Великобритании и ЕС на демонстрации противников Брекзита в Лондоне

Не все жители Великобритании поддерживают идею "Брекзита"

Европейский Союз придерживается изначального графика переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС ("Брекзите") и отложил решение вопроса о проведении саммита по "Брекзиту" на середину ноября. Об этом договорились главы государств и правительств ЕС на неформальной встрече в верхах, которая завершилась в четверг, 20 сентября, в Зальцбурге.

Контекст

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

"Избирательный подход" при выстраивании экономического взаимодействия Лондона с Брюсселем после "Брекзита" невозможен. За Великобританий будет официально закреплен статус "третьей страны", предупредил глава Евросовета. (07.03.2018)

Камнем преткновения на переговорах Брюсселя и Лондона остается вопрос о границе между Ирландией, являющейся членом Евросоюза, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Британский премьер-министр Тереза Мэй категорически отвергает предложение, согласно которому Северная Ирландия при определенных чрезвычайных обстоятельствах могла формально остаться в составе Евросоюза. Лондон намерен внести новые предложения по "ирландскому вопросу" к саммиту ЕС, намеченному на 18 октября.

В Зальцбурге Мэй вновь выступила в защиту своего плана, согласно которому после "Брекзита" зона свободной торговли с Евросоюзом распространялась бы лишь на товары, а не услуги. Лондон также выступает за прекращение свободного доступа граждан государств ЕС на территорию Великобритании. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), предстоит еще много работы в связи с вопросами о том, как будут строиться торговые взаимоотношения"после "Брекзита". Меркель заявила, что надеется на достижение существенного прогресса еще до октябрьского саммита и что это позволило бы в ноябре выработать окончательные решения.

Председатель Евросовета Дональд Туск также считает что саммит ЕС в середине октября должен стать моментом истины. "Нам необходимы компромиссы с обеих сторон", - подчеркнул Туск.

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    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

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    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

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  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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