 ЕС одобрил чрезвычайный план на случай нерегулируемого ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2018

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Европа

ЕС одобрил чрезвычайный план на случай нерегулируемого "Брекзита"

Вслед за Великобританией подготовку к возможному сценарию "Брекзит" без сделки" ведет и Евросоюз. Согласовано 14 чрезвычайных мер, призванных защитить торговлю, транспорт и финансы.

Стирательная резинка и флаг ЕС

Евросоюз за сто дней до запланированного выхода Великобритании из состава ЕС одобрил пакет чрезвычайных мер на случай нерегулируемого "Брекзита". Эти планы необходимы, чтобы "ограничить наихудшие последствия в случае сценария "без сделки", сообщила Еврокомиссия в среду, 19 декабря.

Контекст

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (13.12.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта "Брекзита", заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. (19.12.2018)

В Брюсселе пояснили, что согласован пакет из 14 чрезвычайных мер, призванных защитить в первую очередь торговлю, транспорт и финансы. Так, к примеру, центральное оформление сделок с деривативными финансовыми инструментами будет продолжено в течение 12 месяцев. Это будет касаться и сделок, осуществляемых напрямую между банками.

В целях предотвращения коллапса в сфере воздушного сообщения, решено сохранить на такой же переходный период некоторые транспортные каналы. Это, однако, может быть осуществлено лишь в том случае, если Великобритания обеспечит европейским пассажирам аналогичные права. Брюссель также готов предоставить британцам безвизовый въезд на территорию ЕС на срок до 90 дней, однако опять же при условии, если Лондон примет аналогичное решение в отношении граждан стран Евросоюза.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Брюссель и Лондон уже согласовали договор о порядке "Брекзита". На данный момент, однако, нет никаких шансов на то, что этот документ будет ратифицирован британским парламентом. Поэтому Лондон тоже ведет подготовку к "Брекзиту" без соглашения.

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  • Борис Джонсон

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  • Флаг ЕС

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    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту" (26.11.2018)

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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