 ЕС обеспокоен свободой творчества в России в связи с делом Серебренникова | Новости из Германии о России | DW | 24.06.2020

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Россия

ЕС обеспокоен свободой творчества в России в связи с делом Серебренникова

Судебное преследование Кирилла Серебренникова "посылает тревожные сигналы по поводу свободы художественного самовыражения", считают в ЕС. В Брюсселе ожидают "объективного, справедливого и прозрачного разбирательства".

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

В связи с судебным процессом по делу режиссера Кирилла Серебренникова в Евросоюзе выразили обеспокоенность состоянием свободы творчества в России. Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано написал в среду, 24 июня, в Twitter, что "продолжающееся судебное преследование" Серебренникова "посылает тревожные сигналы по поводу свободы художественного самовыражения".

"Мы ожидаем, что российские власти обеспечат объективное, справедливое и прозрачное судебное разбирательство, основанное на верховенстве закона", - указал Стано.

Накануне уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) увязала дело Серебренникова с сотрудничеством с РФ в области культуры. Она призвала Россию обеспечить режиссеру объективный и честный процесс.

Прокуратура запросила 6 лет колонии

В ходе прений сторон по уголовному делу о мошенничестве в отношении Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы гособвинение 22 июня просило приговорить режиссера к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Прокуратура обвиняет фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении почти 129 млн рублей.

Решение суда по делу "Седьмой студии" будет объявлено 26 июня.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Дело "Седьмой студии" оказалось важнее ограничений

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