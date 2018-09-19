 ЕС надеется на Египет в борьбе с миграционным кризисом | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2018

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Европа

ЕС надеется на Египет в борьбе с миграционным кризисом

Египет готов содействовать Евросоюзу в пресечении притока нелегальных беженцев в Европу, сообщил действующий председатель ЕС Курц. По его словам, все страны ЕС просили его начать переговоры с Каиром по данному вопросу.

Беженцы из Африки

Беженцы из Африки

Евросоюз готов рассмотреть возможность более тесного сотрудничества с Египтом в рамках усилий, направленных на то, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов в Европу. Об этом действующий председатель Евросоюза - канцлер Австрии Себастьян Курц заявил на полях саммита ЕС в Зальцбурге в четверг, 20 сентября. Он отметил, что Египет - первая страна Северной Африки, которая, по всей видимости, готова к интенсивным переговорам по данному вопросу.

"Это гигантский шанс, который нам следует использовать. Если будет установлено, что беженцев, после их спасения в Средиземном море, следует доставлять не в Европу, а в транзитные страны или страны их происхождения, то мы сможем решать миграционную тематику на внешней границе ЕС", - пояснил Курц, добавив, что, благодаря сотрудничеству с Египтом, можно сделать большой шаг к достижению этой цели.

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Австрийский канцлер назвал Египет эффективным государством, который почти полностью пресек нелегальную миграцию, и за это, по словам Курца, "мы должны быть ему благодарны". Себастьян Курц сообщил, что все главы государств и правительств стран ЕС просили его и председателя Совета ЕС Дональда Туска вступить в переговоры с Египтом по данному вопросу.

Глава правительства Австрии весьма сдержанно отозвался об идее перераспределения беженцев по странам ЕС. "Я полагаю, что дебаты о распределении беженцев в Европе не приведут к решению миграционной проблемы", - сказал он. Курц обещал не сворачивать эти дебаты, поскольку таково желание многих других членов ЕС, однако выразил мнение, что миграционная проблема должна быть решена на внешних границах ЕС и в сотрудничестве с третьими странами.

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