ЕС может возобновить финансовую помощь Молдавии в сентябре

ЕС поддерживает новое правительство Молдавии, заявил в ходе своего визита в Кишинев еврокомиссар Хан. А новое руководство страны обещает проведение реформ и обеспечение свободы СМИ.
Уже в сентябре 2019 года Евросоюз может возобновить финансовую помощь Молдавии, приостановленную летом прошлого года. Такую уверенность выразил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан 19 июня на пресс-конференции в Кишиневе в рамках своего однодневного визита в молдавскую столицу. Как сообщила на этой же пресс-конференции премьер-министр Майя Санду, между Молдавией и ЕС "возобновился политический диалог", и отношения вышли на новый уровень.
Домашнее задание для Молдавии
Для возобновления финансирования Молдавия должна выполнить ряд условий. Среди них реформа судебной системы и внедрение мер по борьбе с коррупцией, а также расследование вывода из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов США в 2014 году. "Я передал список условий экс-премьеру Павлу Филипу в сентябре прошлого года. Уверен, что новое правительство их выполнит", - заявил на пресс-конференции еврокомиссар. Хан предположил также, что в следующем году размер макрофинансовой помощи для Молдавии может возрасти.
Как сообщила журналистам Майя Санду, все эти вопросы обсуждались в ходе встречи за закрытыми дверями. Дискуссии коснулись также проблем деолигархизации страны, освобождения госинститутов от партийного контроля. "Также мы подтвердили обязательства по созданию здорового климата в сфере СМИ, гражданского общества и местных властей", - сказала глава молдавского Кабмина.
Макрофинансовая помощь Молдавии в сумме 100 миллионов евро была выделена Брюсселем в 2017 году. Но через год была приостановлена "из-за нарушения принципов правового государства и демократии" в стране. Об этом говорилось в распространенном пресс-релизе Делегации ЕС в Кишиневе.
Стороны заинтересованы в стабильности в регионе
Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Майя Санду выразила признательность "и лично господину Хану, и европейским структурам, и европейским государствам, благодаря поддержке которых политический кризис в стране закончился мирно". Она напомнила, что это первый визит иностранного чиновника после формирования в Молдавии нового правительства 9 июня и второй за последний месяц.
Йоханнес Хан приезжал в молдавскую столицу 3 июня, когда здесь шли безрезультатные переговоры о создании парламентского большинства. Одновременно с ним в Кишиневе побывали вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак и директор Восточно-европейского бюро Госдепа США Брэдли Фреден. Все они встречались с лидерами парламентских партий.
Как пишут местные СМИ, именно эти визиты стали толчком к созданию коалиции между пророссийскими социалистами и правым проевропейским блоком ACUM. В него входят партия PAS (Actiunea si solidaitate - "Действие и солидарность"), во главе с Майей Санду, и DA (Demnitate si adaver - "Достоинство и правда") под руководством Андрея Нэстасе.
Но, по заявлению Йоханнеса Хана на пресс-конференции 17 июня, создание коалиции из партий с разными геополитическими векторами было решением местных политиков: "Как мы видим, и Россия, и США заинтересованы в стабильности в этом регионе".
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