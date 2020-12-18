ЕС и Великобритания договорились о торговом соглашении после "Брекзита"

ЕС и Великобританией достигли договоренностей по торговому соглашению после "Брекзита". Об этом в четверг, 24 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Потребовалось время, но теперь у нас есть соглашение. Это был длительный и тернистый путь. Однако результат - хороший", - подчеркнула она. "Это - справедливая, сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный (шаг. - Ред.) для обеих сторон", - добавила фон дер Ляйен. По ее словам, "за эту сделку стоило бороться", потому что у Евросоюза появилось "справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией, которое защитит наши европейские интересы, обеспечит честную конкуренцию и столь необходимую предсказуемость для рыболовецкого промысла".

Борис Джонсон: "Соглашение достигнуто"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подтвердил достижение консенсуса.

"Это потрясающая новость для семей и предприятий во всех уголках Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории торговое соглашение с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот", - в свою очередь уточнил источник в британском правительстве агентству dpa.

Документ еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на пресс-конференции добавил, что сделка подводит итог "очень интенсивному четырехлетнему периоду, и в первую очередь - последним девяти месяцам, в течение которых мы вели диалог о планомерном выходе Великобритании из ЕС и совершенно новом партнерстве". Барнье также добавил, что документ еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Кроме того, необходимо одобрение депутатов британской Палаты общин. Как ожидается, они должны быть получены до 1 января 2021 года, когда истекает срок переходного периода после "Брекзита".

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