 ЕС выступает в поддержку уголовных преследований по делу MH17 | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2019

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Европа

ЕС выступает в поддержку уголовных преследований по делу MH17

В Брюсселе в преддверии пятилетней годовщины с момента катастрофы малайзийского "Боинга" вспомнили о жертвах крушения.

Пресс-конференция Международной следственной группы

Пресс-конференция Международной следственной группы

Евросоюз приветствует позицию Международной следственной группы (JIT), расследующей крушение близ Донецка лайнера Boeing-777 Малайзийских авиалиний и сообщившей 19 июня, что в отношении четырех подозреваемых в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Федерики Могерини, обнародованном во вторник, 16 июля, в преддверии пятилетней годовщины с момента катастрофы малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17.

JIT назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, могут нести ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга". Это три россиянина - бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Контекст

Названы подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" рейса MH17. Корреспондент DW в Утрехте следил за реакциями, в том числе родственников пострадавших, на это событие. (19.06.2019)

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ЕС в этой связи призвал Россию "взять на себя ответственность и полностью сотрудничать" со следствием. В Брюсселе также выразили полную уверенность в "независимости и профессионализме правовых процедур", которые будут запущены в дальнейшем.

Судебный процесс начнется даже в отсутствие подозреваемых

"Наши сердца - со всеми теми, кто потерял близких, мы по-прежнему разделяем их горе", - добавила Могерини.

Судебный процесс по делу MH17 должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в отсутствие подозреваемых. В JIT заявили, что следствие не будет обращаться к России с просьбой об их экстрадиции, поскольку российские законы не предусматривают выдачу граждан другим государствам. Однако России будет направлена просьба допросить подозреваемых. По той же причине к Украине не будут обращаться с просьбой об экстрадиции Харченко.

По словам представителей JIT, даже если эти четверо подозреваемых "не нажимали сами на кнопку", следственная комиссия считает их ответственными за то, что ЗРК "Бук" был доставлен из России на территорию Восточной Украины с целью использовать его в военных действиях. 

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  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 13:10

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости  

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Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

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