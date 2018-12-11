 ЕС выделит Киеву 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи | Новости из Германии об Украине | DW | 11.12.2018

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Украина

ЕС выделит Киеву 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи

По программе четвертого макрофинансового транша Киев получил от Евросоюза с 2014 года в общей сложности 3,3 млн евро.

Купюры евро

Европейский Союз выделяет Украине 500 млн евро в качестве макро-финансовой поддержки. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter во вторник, 11 декабря, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Евросоюз продолжает сотрудничать с Украиной и оказывать поддержку ее народу, отметил он.

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Программа ЕС по макрофинансовой помощи Киеву была начата в 2014 году с целью экономической стабилизации Украины, переживающей кризис. В ее рамках страна ранее получила в общей сложности 2,8 млрд евро: 1,6 млн евро были выделены в 2014-2015 годах и еще 1,2 млн евро - с 2015 по 2017 годы.

Выделение 500 млн евро происходит в рамках четвертого транша помощи, его общий объем равен 1 млрд евро. С учетом этого транша предоставленная Украине сумма достигла 3,3 млрд евро - самый большой объем средств, который ЕС выделял в рамках макрофинансовой программы какой-либо третьей стране. Еврокомиссия ранее отмечала, что Брюссель оказывает Украине и другую поддержку, в том числе технического и гуманитарного характера.

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    Автор: Илья Коваль


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Аудио- и видеофайлы по теме

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