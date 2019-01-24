ЕС во главе с Румынией может пересмотреть "Северный поток-2"?

На газовом рынке ЕС действуют жесткие правила для обеспечения конкуренции и прав потребителей. В то же время они не распространяются на газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран - в том числе и на "Северный поток-2", который строят из России в Германию по дну Балтийского моря.

Румыния начала реформу Третьего энергопакета?

В 2017 году Еврокомиссия предложила изменить законодательство ЕС (а именно Третий энергопакет), чтобы его нормы распространялись и на газопроводы из третьих стран. Но с того времени утверждение проекта директивы практически не продвигалось. Для ее принятия необходимо согласие Европарламента и Совета ЕС. Комитет Европарламента еще в марте 2018 года дал "зеленый свет" предложению.

А вот на уровне министров оно застряло. Причина в том, что государство, председательствующее в Совете ЕС, и определяет, что делать с тем или иным законодательным предложением. В 2018 году это были Болгария и Австрия, фактически блокировавшие продвижение проекта директивы. Но с 1 января 2019 года в Совете ЕС председательствует Румыния, и она активно приступила к делу. Уже 9 января Бухарест предложил свое видение документа, а 15 января вопрос обсудили на уровне рабочей группы в Совете ЕС.

ЕС до сих пор расколот по "Северному потоку - 2"

Еще одной причиной задержки было отсутствие необходимого большинства для принятия внесенных Еврокомиссией изменений. Ведь для этого нужна поддержка 16 из 28 стран, представляющих не менее 65 процентов населения ЕС.

А Евросоюз расколот по этому поводу. Как известно, Польша и страны Балтии видят в "Северном потоке-2" угрозу безопасности. Германия, как и Австрия, Нидерланды и Бельгия, положительно относится к проекту - хотя в Берлине и делают оговорки.

"Нам нужны новые пути поставок. А именно - нам точно нужны новые СПГ-терминалы (сжиженный природный газ. - Ред.)... Нам нужны новые трубопроводы и дальнейшие страны, которые бы обеспечивали нам безопасность поставок", - заявил в декабре на Совете ЕС парламентский статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайс (Thomas Bareiß). В то же время он подчеркнул, что для Берлина важно продолжение транзита газа по территории Украины.

Исходя из выступлений в тот день, то есть еще до румынского варианта компромисса, предложение Еврокомиссии поддерживали как минимум 12 государств. Еще ряд стран заняли выжидательную позицию.

Румыния ищет компромисс по газу

Как заявил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану, его страна проголосует за проект директивы, если будет большинство в его поддержку. "Мы не занимаем никакой позиции. Наша обязанность - попробовать найти консенсус, приемлемый для большинства государств", - ответил корреспонденту DW министр во время выступления в брюссельском аналитическом центре EPC.

Теодор Мелешкану

Ключевое для Румынии - найти поддержку Франции. Если она проголосует против или же воздержится, то большинства, достаточного для принятия решения, не будет. Пока же Париж заявлял, что проверяет последствия предложенных изменений для трубопровода Franpipe, поставляющего газ с месторождений в норвежской части Северного моря во Францию. В департаменте энергетики министерства экологического перехода страны на запрос DW так и не ответили.

В румынском варианте указывается, что нововведения следует понимать как не влияющие на трубопроводы от месторождений. Это может быть попыткой снять оговорки Парижа по поводу Franpipe. По мнению еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, проект Румынии учитывает все замечания, высказанные разными странами. По информации источника DW в дипломатических кругах, сейчас Румыния еще ищет компромиссный вариант с другими странами.

Эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра CEPS Кристиан Эгенхофер (Christian Egenhofer) ожидает, что Франция - в целом за распространение права ЕС на газопроводы из третьих стран. С другой стороны, Париж, по его словам, поддерживает "Северный поток-2". Потому Эгенхофер предполагает, что директиву могут принять в таком виде, что она не помешает этому трубопроводу. "Трудно себе представить, что могут принять что-то, что негативно повлияет на "Северный поток-2", - говорит эксперт.

Успеть до выборов в Европарламент

Впрочем, предложенный Румынией вариант сохраняет основную идею Еврокомиссии. Речь идет об определении "интерконнектора". Сейчас он означает трубопроводы, связывающие газотранспортные системы государств-членов ЕС между собой. В румынском проекте, имеющемся в распоряжении DW, это определение предлагают расширить и на газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами, но лишь на секцию на территории Евросоюза.

При этом времени на нахождение компромисса остается очень мало. Во-первых, в мае пройдут выборы в Европарламент. Поэтому последний шанс для нынешнего созыва проголосовать за изменения - это сессия в апреле. После выборов начнется формирование новой Еврокомиссии, состав которой будет не ранее ноября. Все это время "Северный поток-2" будут продолжать строить. Во-вторых, если "Брекзит" произойдет 29 марта, как запланировано, то проект изменений утратит в лице Великобритании одного из самых активных сторонников.

На практике распространение газового законодательства ЕС на "Северный поток-2" означает, что оператором этого трубопровода должна быть компания, отделенная от компании, производящей и продающей газ. Кроме того, доступ к трубе должен быть открыт для всех заинтересованных компаний. Наконец, тарифы должны регулироваться прозрачно.

Как ранее сообщала DW, выполнение всех трех условий еще не будет означать остановку проекта "Северный поток-2". Но это может его задержать, в частности, и из-за того, что закреплять выполнение требований придется межправительственным соглашением между ФРГ и РФ. А время имеет большое значение, прежде всего поскольку действие нынешнего контракта на транзит газа Украиной из России в ЕС завершается 31 декабря 2019 года. Сейчас идут переговоры между Киевом, Москвой и Брюсселем о новом транзитном контракте. Судьба "Северного потока-2" будет усиливать позицию той или иной стороны, ведь запуск газопровода позволит России перевести в него часть газа, идущего в ЕС через Украину.

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