 ЕС ввел санкции против Пригожина за действия ЧВК Вагнера в Ливии | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2020

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Европа

ЕС ввел санкции против Пригожина за действия ЧВК Вагнера в Ливии

Бизнесмен Евгений Пригожин поддерживает ЧВК Вагнера, бойцы которой сражаются в Ливии против международно признанного правительства, утверждают в Брюсселе.

Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин

Евросоюз ввел санкции в отношении "повара Путина" Евгения Пригожина за вмешательство в вооруженный конфликт в Ливии. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС, появившейся в четверг, 15 октября. В ней Пригожин характеризуется как "российский бизнесмен, имеющий тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера".

Таким образом, Пригожин вовлечен в деятельность ЧВК Вагнера в Ливии и поддерживает ее, что угрожает миру, стабильности и безопасности этой страны, говорится далее в сообщении. В частности, ЕС обвиняет ЧВК Вагнера в неоднократном нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии и отправкой бойцов для поддержки "Ливийской национальной армии", сражающейся против признанного на международном уровне Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.   

Связи генерала Хафтара с Кремлем

В Ливии после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. По данным независимых наблюдателей, "Ливийскую национальную армию" под руководством генерала Халифы Хафтара поддерживают от 800 до 1200 наемников ЧВК Вагнера.

Хафтару оказывают поддержку Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Генерал в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В частности, в ноябре 2018 года на встрече Хафтара с главой Шойгу был замечен Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. Россия официально отрицает военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

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  • Боевики Ливийской национальной армии

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  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

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    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

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    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

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    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

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    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

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    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


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Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии?

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