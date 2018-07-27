Есть ли будущее у многоквартирных домов в ФРГ?

В какую сторону ни глянь - везде строительные краны, стройматериалы, заборы и заграждения. Такой вид сейчас открывается из окон квартиры Софии Людвиг на 18 этаже. После смерти мужа она продала пригородный дом и переехала жить в квартиру в 45-этажном доме. "Я стала жить совсем по-другому, - рассказывает 58-летняя женщина корреспонденту DW. - У нас есть консьерж в подъезде, магазины на первом этаже и даже бассейн".

Многоэтажки как стиль жизни

Фрау Людвиг не мешает определенное отсутствие индивидуальности в проживании в высотном доме, отсутствие контакта с соседями, а также устоявшаяся в Германии плохая репутация "городов в городе", как их здесь иногда называют. Вот только коммунальные платежи слишком высокие - на коменданта, на содержание зеленых насаждений на придомовой территории, на текущий ремонт строения.

Но такова цена жизни в современном городе. Высокий спрос на квартиры привел к росту цен на недвижимость в большинстве городов Германии. А стройки по заказам федеральных и городских учреждений вызывают постоянный дефицит подходящих участков для нового строительства. Выигрывают от этого дефицита небольшие поселения в пригородах крупных городов, где комфортно живется семьям и пенсионерам. А вот молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, согласно Федеральному статистическому ведомству Германии, предпочитает центральные городские районы, удобные для учебы. Юноши и девушки соглашаются несколько больше платить там за съемное жилье, которое они часто делят со своими сверстниками, зато отказываются от покупки автомобиля.

Те самые знаменитые дома на набережной Рейна в Кельне

Все больше горожан, все больше жилплощади

Еще одной причиной высокого спроса на квартиры является и рост запросов современных горожан.

Так, если в 1900 году на одного жителя Штутгарта в среднем приходилось по 10 кв метров жилой площади, то к середине века - уже 15. А сегодня эта цифра уже в три раза больше! Для сравнения: современный житель Токио в среднем имеет 15 квадратных метров, Москвы - 25, Осло - 48.

Так что неудивительно, что все больше земли человек забирает у природы и использует в своих целях. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA), каждый день в Германии 66 гектаров земли - в том числе, используемой ранее для сельскохозяйственных нужд - застраивается зданиями или дорогами. В результате разрушаются ценные экосистемы, наносится удар по многообразию флоры и фауны.

Политические партии Германии еще в прошлом десятилетии наметили цель снизить цифры гектаров, переводимых в разряд "для строительства", до 30 гектаров в сутки. К 2050 году эта цифра должна снизиться до нуля.

Улучшить имидж высотных домов

Боннский архитектор тео Кёттер (Theo Kötter) считает эту цель вполне достижимой. Но при росте числа горожан это означает, что увеличение высотности городских построек становится неминуемым. Как подчеркивает архитектор, с помощью ремонта, продуманного подбора контингента жильцов из разных социальных групп и хорошей транспортной доступности имидж многоэтажек в ФРГ вполне можно улучшить.

То, что комфортность проживания зависит не только от этажности, убедительно доказывает новый жилой комплекс на берегу Рейна в Кельне. За квартиру площадью 130 кв метров в этих знаменитых домах, напоминающих огромную букву "Г", арендаторам приходится платить по 3000 евро в месяц включая коммунальные расходы. И желающих предостаточно - несмотря на высокую этажность зданий.

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