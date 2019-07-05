 Естественная убыль населения России стала рекордной за 11 лет | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

Естественная убыль населения России стала рекордной за 11 лет

По данным Росстата, показатель естественной убыли населения станет в России рекордным за 11 лет. Второй год подряд сокращается и численность населения страны.

Старая женщина в кафе

За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата, обнародованных на сайте ведомства в пятницу, 13 декабря. По итогам года этот показатель станет рекордным за последние 11 лет. Более высокая естественная убыль населения была зафиксирована лишь в 2008 году - 362 тыс. человек.

Контекст

Снижение реальных доходов населения в течение последних лет заставило россиян залезть в долги. Чтобы рассчитаться по ним, приходится брать новые кредиты. (08.11.2018)

После аннексии Крыма в 2014 году туда переехали не менее 140 000 россиян. РФ сознательно меняет состав населения полуострова, нарушая при этом 4-ю Женевскую конвенцию, говорится в докладе Генсека ООН. (17.10.2019)

Ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян в интервью РБК констатировал, что приток мигрантов в Россию не сможет компенсировать убыль населения: за январь-сентябрь он составил 193,2 тыс. человек. Это означает, что численность населения России за девять месяцев текущего года сократилась на 43,7 тыс. человек.

Данный показатель падает уже второй год подряд: в 2018-м году население России впервые за десять лет уменьшилось на 96,4 тыс. человек. Между тем по данным Счетной палаты России, обнародованным в ноябре, естественная убыль населения страны ускоряется четвертый год подряд.

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    Автор: Никита Баталов


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