ЕСПЧ присудил 29 россиянам свыше 800 тысяч евро за пытки в МВД

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить ее гражданам, пожаловавшимся на пытки в МВД, компенсации. Общая сумма выплат 29 истцам составляет 835 тысяч евро с учетом возмещения судебных издержек, говорится в трех решениях суда, опубликованных во вторник, 4 февраля.

Власти России нарушили статью Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток, отмечается в документах. Так, 14 истцов рассказали о пытках электрическим током. По их словам, правоохранители таким образом пытались получить признательные показания. Полицейские также душили шестерых человек полиэтиленовыми пакетами, еще одного - полотенцем. Силовики угрожали изнасилованием четверым пострадавшим, а еще двоим грозили применением насилия к родственникам, отмечается в материалах суда.

Компенсации адвокатам за незаконные обыски

Кроме того, ЕСПЧ присудил 180 тысяч евро адвокатам, в квартирах или офисах которых незаконно прошли обыски. Суд сослался на нарушение их права на уважение частной и семейной жизни.

Доклад правозащитников о наказаниях силовиков за пытки

Правозащитная организация "Зона права" в сентябре 2019 года опубликовала доклад о наказаниях сотрудников российских правоохранительных органов за пытки. По ее данным, за последние 10 лет 4 процента дел в отношении силовиков завершались оправданием или прекращением по реабилитирующим основаниям. Это почти в 10 раз больше, чем по делам других граждан, подчеркнули правозащитники. Суды во многих случаях назначают наказание, "несоразмерное применению пыток", говорится в выводах доклада.

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