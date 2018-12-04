ЕСПЧ присудил более 1 млн евро родственникам пропавших на Кавказе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России компенсации родственникам людей, которые пропали на территории Чечни и Ингушетии с 2002 по 2004 годы. Соответствующее решение суд опубликовал во вторник, 4 декабря.

Компенсации присуждены родным 17 человек, которые были задержаны во время спецопераций федеральных войск. Общая сумма выплат составляет 1,1 млн евро.

По мнению судей, российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции о правах человека - о запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также о праве на эффективные средства юридической защиты.

В октябре 2018 года ЕСПЧ вынес подобное решение, обязав Россию выплатить компенсации родным людей, которые были похищены во время спецопераций федеральных войск в Чечне с 2001 по 2005 годы. Общая сумма присужденных компенсаций - свыше 1,5 млн евро.

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