 ЕСПЧ присудил более 1 млн евро родственникам пропавших на Кавказе | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2018

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Россия

ЕСПЧ присудил более 1 млн евро родственникам пропавших на Кавказе

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации родным 17 человек, которые пропали во время спецопераций федеральных войск в Чечне и Ингушетии.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России компенсации родственникам людей, которые пропали на территории Чечни и Ингушетии с 2002 по 2004 годы. Соответствующее решение суд опубликовал во вторник, 4 декабря.

Контекст

Выходцам из Чечни, которые пытаются въехать в Польшу и получить статус беженцев, помогают правозащитники и польские волонтеры. С наступлением теплой погоды число мигрантов может снова возрасти. (11.03.2018)

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов подтвердил в интервью DW исчезновение 13 человек в Чечне, которых, по данным "Новой газеты", позднее расстреляли. (25.07.2017)

Компенсации присуждены родным 17 человек, которые были задержаны во время спецопераций федеральных войск. Общая сумма выплат составляет 1,1 млн евро.

По мнению судей, российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции о правах человека - о запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также о праве на эффективные средства юридической защиты.

В октябре 2018 года ЕСПЧ вынес подобное решение, обязав Россию выплатить компенсации родным людей, которые были похищены во время спецопераций федеральных войск в Чечне с 2001 по 2005 годы. Общая сумма присужденных компенсаций - свыше 1,5 млн евро.

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    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

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    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

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    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Решение ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ по похищениям в Чечне с 2001 по 2005 годы

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости  

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