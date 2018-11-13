ЕСПЧ признал аресты Навального политически мотивированными

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 15 ноября, вынесла решение по иску российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает корреспондент DW из Страсбурга, суд признал, что действия российских властей - многократные задержания - в отношении истца были "политически мотивированными". В действиях России судьи усмотрели нарушении 5-й, 6-й, 11-й и 18-й статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Согласно постановлению ЕСПЧ Российская Федерация обязана выплатить истцу 50 000 евро в качестве возмещения нематериальных убытков, 1250 евро - за причиненный материальный ущерб и 12 653 евро - за судебные расходы.

ЕСПЧ рассматривал случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 год в связи с его участием в нескольких митингах и демонстрациях, после чего ему были предъявлены обвинения в нарушении административного законодательства. Навальный счел, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Что нарушили российские власти в случае с Навальным

Первый параграф статей 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека, нарушение которых в отношении Алексея Навального определили ЕСПЧ, подразумевают "право на свободу и личную неприкосновенность". Кроме того, российские власти в данном случае в полном объеме не соблюдают статью 11 Конвенции, гарантирующую право на свободу мирных собраний.

Конвенция подразумевает, что "осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц".

Наконец, 18 статья Конвенции регламентирует "пределы использования ограничений в отношений прав". Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, как минимум в двух случаях арестов, суд установил, что как минимум в двух случаях аресты "действительно были направлены на подавление политического плюрализма в нарушение статьи 18 в сочетании со статьями 5 и 11".

Навальный: Решение ЕСПЧ имеет важнейшее значение

В коротком интервью DW российский оппозиционер заявил, что доволен результатом рассмотрения своего дела. "Самое важное, что впервые за долгую историю Европейского суда мы добились того, что эти аресты признаны политически мотивированными. Признана 18-я статья. Такое решение по российским делам не принималось, наверное, последние 15 лет", - отметил Навальный.

По его словам, сегодняшнее решение ЕСПЧ имеет важнейшее значение не только лично для него, но и для огромного количества других людей в России, которые ежедневно подвергаются таким арестам. Отвечая на вопрос о возможной реакции российских властей, Навальный подчеркнул, что Кремль, скорее всего, проигнорирует это решение ЕСПЧ, заявив, что решения европейского суда являются политически мотивированными, принимаемыми в интересах тех, кто готовит в России "оранжевые революции".

Как пояснила адвокат Навального Ольга Михайлова, российские власти обязаны исполнить решение Большой палаты ЕСПЧ. "Это наивысший судебный акт, который является окончательным и не может больше никуда обжаловаться", - приводит ее слова агентство "Интерфакс". По словам Михайловой, принятое решение вступает в силу немедленно.

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