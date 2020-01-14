 ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2020

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Россия

ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что права Ходорковского и Лебедева нарушены, но дело политически не мотивировано.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал на своем сайте во вторник, 14 января, решение по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на уголовное преследование по второму делу ЮКОСа. Суд постановил, чтобыло нарушено право на справедливый суд, но преследование не было политически мотивированным.

Таким образом, суд признал нарушение 6, 7 и 8 статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, ЕСПЧ не назначил денежные компенсации Ходорковскому и Лебедеву, оговорив в постановлении, что "установление нарушения само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителям". Михаил Ходорковский в своем комментарии подчеркивает, что заявители не просили денежной компенсации в жалобе. 

Контекст

Чем ответит Кремль на высказывания Ходорковского о неизбежности революции в России? И что будет говорить о том, что слова эти восприняты всерьез? Александр Плющев специально для DW. (10.12.2015)

Нарушения - да, политическая подоплека - нет. Решением Европейского суда по правам человека удовлетворены как акционеры ЮКОСа, так и Россия. Однако вопрос о многомиллиардных компенсациях остается открытым. (20.09.2011)

По второму делу ЮКОСа  в 2010 году экс-главу компании Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева осудили на 14 лет лишения свободы по совокупности с приговором, вынесенным в ходе предыдущего процесса (за неуплату налогов). Второе дело строилось на обвинении в хищении 200 млн тонн нефти и попытке легализации выручки от их продажи. Срок был снижен в апелляции, а в декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным.

В предыдущих решениях по делу ЮКОСа ЕСПЧ так же не признавал политической мотивации, но подтверждал нарушения прав заявителей на справедливое судебное разбирательство.

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Ссылки в интернете

ЕСПЧ: Решение по жалобе на второе дело ЮКОСа

ЕСПЧ: Решение по жалобе на второе дело ЮКОСа

Комментарий Михаила Ходорковского на решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Комментарий Михаила Ходорковского на решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Аудио- и видеофайлы по теме

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