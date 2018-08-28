ЕСПЧ осуждает Россию за видеонаблюдение за заключенными

Постоянное видеонаблюдение за заключенными в пенитенциарных учреждениях России нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, решили в Страсбурге.
Постоянное видеонаблюдение за заключенными в российских тюрьмах нарушает права человека. Российское законодательство разрешает неограниченное наблюдение за заключенными и не защищает их от "самовольного вмешательства властей" в достаточной степени, говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, опубликованного во вторник, 2 июля.
Видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях должно подчиняться четким правилам, отмечает ЕСПЧ. Так, постоянное наблюдение за определёнными участками тюрем, а также за определенными заключенными может быть необходимо. Однако существующие в России правовые рамки для подобной меры являются недостаточно ясными, точными и детальными, подчеркивают в Страсбурге.
Российские законы наделяют руководство пенитенциарных учреждений "абсолютной властью" и не дают заключенным защиту от злоупотреблений со стороны представителей власти, говорится в решении ЕСПЧ. Это является нарушением статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, отмечают в Страсбурге.
Основанием для вердикта ЕСПЧ выступила жалоба трех россиян, двое из которых до сих пор находятся в российских тюрьмах. Они пожаловались на условиях их содержания, среди прочего отметив расположение камер видеонаблюдения.
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