ЕСПЧ обязал РФ выплатить семье убитого замглавы МЧС Чечни 69 тысяч евро

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск к Российской Федерации матери и брата погибшего в 2002 году замглавы МЧС Чечни Руслана Юнусова, добивавшихся компенсации материального и морального ущерба. Общая сумма выплат должна составить 69 тысяч евро.

Постановление по делу "Юнусова и Юнусов против России" опубликовано на сайте ЕСПЧ во вторник, 5 февраля 2019 года. Суд признал российское государство ответственным за нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, на справедливое судебное разбирательство и на эффективное средство правовой защиты.

Инцидент между МЧС Чечни и федеральными войсками

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики Руслан Юнусов погиб 4 января 2002 года в Грозном, на территории которого действовал тогда режим спецоперации. В результате инцидента между его подчиненными и военнослужащими федеральных сил Юнусов получил ранение из пулемета, от которого впоследствии скончался в больнице.

После этого происшествия были задержаны двое военнослужащих, но суд над ними так и не состоялся. Как заявили в жалобе в ЕСПЧ родственники погибшего, расследование по этому делу прекращали пять раз, а виновные так и не были привлечены к ответственности.

Параллельные иски

Кроме того, в рамках того же дела ЕСПЧ рассмотрел иски к России со стороны Зуры Шамсутдиновой - матери расстрелянного российскими военными Альви Бугаева, а также семьи Атабаевых, состоящей из родственников погибших в 2005 году в результате перестрелки на пропускном пункте в Грозном Джабраила Абиева и Альхазура Атабаева.

Во всех случаях была признана ответственность российского государства за случившееся. Решением суда в течение трех месяцев Зура Шамсутдинова должна получить от РФ компенсацию морального и материального ущерба в размере 60 тысяч евро, а семья Атабаевых - в общей сложности в размере 138 тысяч евро.

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