 ЕСПЧ обязал выплатить Каляпину 1000 евро за незаконное задержание | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2019

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Россия

ЕСПЧ обязал выплатить Каляпину 1000 евро за незаконное задержание

Суд решил, что в случае руководителя "Комитета против пыток" были нарушены два пункта статьи 5 и статья 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Глава Комитета против пыток Игорь Каляпин

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить руководителю "Комитета против пыток" Игорю Каляпину 1000 евро в качестве компенсации за задержание на "Марше несогласных" в Нижнем Новгороде в 2007 году. Соответствующее решение во вторник, 23 июля, опубликовано на сайте суда.

Контекст

Власти России не признают серьезности проблемы домашнего насилия, считает ЕСПЧ. Не получив помощи от государства, жертвы побоев добиваются справедливости в Европейском суде. (23.07.2019)

Власти РФ нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека, заявил суд в Страсбурге по итогам рассмотрения девяти жалоб. (02.07.2019)

Как следует из текста документа, в своем заявлении правозащитник отметил, что пришел на несогласованную акцию в качестве наблюдателя, поскольку предполагал, что "власти при помощи полиции примут меры для препятствования проведению митинга, что может привести к нарушениям прав человека". О своем намерении, пишет Каляпин, он заранее проинформировал отдел по связям с общественностью регионального управления МВД.

Во время силового разгона митинга правозащитник был задержан, доставлен в отдел полиции, где его продержали несколько часов и отпустили без составления протокола. Руководитель "Комитета против пыток" дважды подавал жалобу на задержание в российские суды, которые признавали действия полиции законными. После чего правозащитник обратился в ЕСПЧ.

Суд решил, что в случае Каляпина были нарушены два пункта статьи 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность". - Ред.) и статья 13 (Право на эффективное средство правовой защиты. - Ред.) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме компенсации в 1000 евро, судьи обязали Россию оплатить Каляпину 2600 евро судебных расходов.

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    Автор: Елена Барышева


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Ссылки в интернете

Текст Европейский конвенции о защите прав человека и основных свобод

Текст решения ЕСПЧ по делу "Каляпин против России"

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости  

ЕСПЧ принял решение по "болотному делу"  

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