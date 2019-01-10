ЕСПЧ обязал выплатить Каляпину 1000 евро за незаконное задержание

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить руководителю "Комитета против пыток" Игорю Каляпину 1000 евро в качестве компенсации за задержание на "Марше несогласных" в Нижнем Новгороде в 2007 году. Соответствующее решение во вторник, 23 июля, опубликовано на сайте суда.

Как следует из текста документа, в своем заявлении правозащитник отметил, что пришел на несогласованную акцию в качестве наблюдателя, поскольку предполагал, что "власти при помощи полиции примут меры для препятствования проведению митинга, что может привести к нарушениям прав человека". О своем намерении, пишет Каляпин, он заранее проинформировал отдел по связям с общественностью регионального управления МВД.

Во время силового разгона митинга правозащитник был задержан, доставлен в отдел полиции, где его продержали несколько часов и отпустили без составления протокола. Руководитель "Комитета против пыток" дважды подавал жалобу на задержание в российские суды, которые признавали действия полиции законными. После чего правозащитник обратился в ЕСПЧ.

Суд решил, что в случае Каляпина были нарушены два пункта статьи 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность". - Ред.) и статья 13 (Право на эффективное средство правовой защиты. - Ред.) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме компенсации в 1000 евро, судьи обязали Россию оплатить Каляпину 2600 евро судебных расходов.

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