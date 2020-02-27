 ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсацию журналистке-расследователю | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2020

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Европа

ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсацию журналистке-расследователю

Европейский суд по правам человека считает, что подлинными целями ареста Хадиджи Исмаиловой было желание властей заставить ее замолчать.

Журналистка Хадиджа Исмаилова

Журналистка Хадиджа Исмаилова

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро журналистке-расследователю Хадидже Исмаиловой. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, принятом в четверг, 27 февраля.

Контекст

Освобожденная в мае сотрудница радио "Свобода" Хадиджа Исмаилова награждена за мужественное разоблачение коррупции на высшем государственном уровне. (26.09.2017)

Известная российская журналистка Ольга Романова, а также ее коллеги из Беларуси, Украины и Азербайджана стали лауреатами немецкой премии имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы". (24.05.2012)

"Репортеры без границ" заявили, что приговор Исмаиловой - это попытка запугать независимых журналистов Азербайджана. Прокуратура просила для нее девять лет заключения. (01.09.2015)

В 2014 году Исмаилова была арестована и затем приговорена к 7 с половиной годам лишения свободы по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и растрату. Правозащитные организации считают эти обвинения сфабрикованными. Обвинения в адрес Исмайловой рассматривались многими правозащитниками как возмездие за ее журналистские расследования о предполагаемой коррупции в семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Правозащитная организация Amnesty International признала журналистку узницей совести. В 2016 году Исмаилова была условно-досрочно освобождена, но не реабилитирована.

В 2017 году шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил Исмаилову премией "За правильный образ жизни", которую часто также называют альтернативной Нобелевской. Награда присуждена за "мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне".

В решении ЕСПЧ указывается, что подлинными целями ареста Исмаиловой было "заставить ее замолчать и наказать за ее работу". Amnesty International приветствовала решение суда, но отметила, что в Азербайджане в отношении Исмиловой по-прежнему действуют ограничения, связанные с судимостью, в частности запрет на выезд.

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    Автор: Елена Барышева



Смотреть видео 01:16

Азербайджанская журналистка - лауреат альтернативной Нобелевской премии

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

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