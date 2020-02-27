ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсацию журналистке-расследователю

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро журналистке-расследователю Хадидже Исмаиловой. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, принятом в четверг, 27 февраля.

В 2014 году Исмаилова была арестована и затем приговорена к 7 с половиной годам лишения свободы по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и растрату. Правозащитные организации считают эти обвинения сфабрикованными. Обвинения в адрес Исмайловой рассматривались многими правозащитниками как возмездие за ее журналистские расследования о предполагаемой коррупции в семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Правозащитная организация Amnesty International признала журналистку узницей совести. В 2016 году Исмаилова была условно-досрочно освобождена, но не реабилитирована.

В 2017 году шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил Исмаилову премией "За правильный образ жизни", которую часто также называют альтернативной Нобелевской. Награда присуждена за "мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне".

В решении ЕСПЧ указывается, что подлинными целями ареста Исмаиловой было "заставить ее замолчать и наказать за ее работу". Amnesty International приветствовала решение суда, но отметила, что в Азербайджане в отношении Исмиловой по-прежнему действуют ограничения, связанные с судимостью, в частности запрет на выезд.

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