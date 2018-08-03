 Если электромобиль служебный, ему в ФРГ полагается льгота | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 03.08.2018

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Германия

Если электромобиль служебный, ему в ФРГ полагается льгота

Правительство ФРГ предлагает бизнесменам сэкономить на налогах, пересев в автомобили на электрической тяге. Госстимулирование сбыта электромобилей пока не дало желаемых результатов.

Плагин-гибриды BMW на подзарядке

Правительство Германии расширило список льгот и субсидий покупателям электромобилей. На заседании 1 августа оно приняло решение наполовину снизить налоговую ставку на служебные легковые машины с электрическими и гибридными двигателями. Эта мера распространяется на автомобили, которые будут приобретены в течение ближайших трех лет - с 1 января 2019 до конца 2021 года. 

Кто и на каких условиях имеет в Германии служебный автомобиль?

Очередная мера поддержки автомобилей на электрической тяге свидетельствует о твердом намерении правительства Германии ускорить распространение этого экологичного вида транспорта. В то же время новая льгота говорит и о том, что прежние меры по стимулированию спроса пока не дали желаемого результата.     

Поэтому теперь Берлин прицельно взялся за самый, пожалуй, платежеспособный сегмент немецкого авторынка: за служебные автомобили. Речь идет не только и даже не столько об автотранспорте, обслуживающем высокопоставленных федеральных или земельных чиновников: в Германии основная масса служебных легковых машин находится на балансе вовсе не государственных организаций, а частных фирм.

Служебный автомобиль канцлера Германии

Служебный автомобиль канцлера Германии пока еще имеет двигатель внутреннего сгорания

Ежегодно немецкие компании самых разных размеров приобретают порядка 800 тысяч автомобилей, которые затем (без шофера) предоставляются менеджерам высшего, а порой и среднего звена, а также тем сотрудникам, которым приходится регулярно выезжать к клиентам. В тех случаях, когда фирмы разрешают получателям служебных машин пользоваться ими и в личных целях (что чаще всего и происходит), немецкие фискальные органы требуют уплаты налога. Ведь по сути дела происходит, пусть и косвенно, материальное вознаграждение работника.    

Поэтому каждый месяц к той сумме доходов, с которой получатель служебной машины платит налоги, добавляют 1 процент каталожной цены автомобиля. Если он стоит, скажем, 60 000 евро, то это 600 евро ежемесячно. В результате по итогам года налогооблагаемая база работника увеличивается на 7200 евро.

Две цели: улучшить экологию и поддержать автопром

Так вот, с 1 января следующего года налоговая ставка снизится наполовину до 0,5 процента, и тогда получателю автомобиля стоимостью 60 000 евро к налоговой базе будут добавлять лишь 300 евро в месяц или, соответственно, 3600 в год.

Правительство, по-видимому, стремится решить сразу две задачи: ускорить распространение электромобилей и одновременно поддержать отечественных автостроителей в непростой момент переориентации производства на электромобильность. Ведь в Германии фирмы в качестве служебных машин чаще всего приобретают автомобили премиум-класса, а это как раз тот сегмент, в котором особенно сильны ведущие немецкие производители BMW, Daimler с брендом Mercedes и Volkswagen с марками Audi и Porsche.

Электромобили Daimler будут выпускаться под брендом Mercedes EQ

Электромобили Daimler будут выпускаться под брендом Mercedes EQ

И все эти производители в ближайшие два-три года намерены приступить к серийному производству большого количества новых моделей с электрическими или гибридными двигателями. Однако многим физическим лицам эти модели могут оказаться не по карману, ведь и без того дорогие машины престижных брендов в электрическом варианте пока стоят еще дороже. Поэтому на первых порах покупать или брать их в лизинг станут, скорее всего, юридические лица: у них и деньги есть, и возможность списывать покупку автотранспорта с налогов в качестве производственных расходов.

Эксперты и СМИ критикуют налоговую льготу

Вот Берлин и пытается теперь подсластить топ-менеджерам немецких предприятий выбор в пользу служебных машин с электрическими моторами, хотя дальность пробега у них пока ниже, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мол, электромобиль - это не только инновативно, модно и круто, но теперь еще и выгодно с налоговой точки зрения.

Впрочем, в экспертных кругах и в немецких СМИ новая налоговая льгота вызвала немало критики. Так, директор Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбург-Эссен профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) считает, что от решения правительства больше всего выиграют гибриды, а они куда чаще работают на двигателе внутреннего сгорания, чем на электромоторе, так что очищению воздуха в городах эта мера вряд ли поможет.

Первый в Германии терминал фирмы Ionity для скоростной подзарядки электромобилей

Первый в Германии терминал фирмы Ionity для скоростной подзарядки электромобилей

К тому же, полагает эксперт, от нее скорее выиграет американский производитель электромобилей Tesla, чем немецкие автостроители. Ну, а в проигрыше окажется государство, которое соберет меньше налогов. По данным газеты Volksstimme, казна недополучит за три года порядка 2 миллиардов евро. Критикуя эту "скрытую форму субсидий" немецким автостроителям, издание предлагает альтернативу: "Важнее всего для функционирующей и привлекательной электромобильности были бы сейчас щедрые инвестиции в необходимую инфраструктуру. Иначе налоговые подарки окажутся дешевой косметикой".

А профессор Дуденхёффер со ссылкой на статистку, согласно которой в Германии свыше половины служебных машин работают на дизеле, предлагает отменить налоговые льготы на дизельное топливо.  

Немецкие покупатели не спешат получать субсидии 

Сомнения в эффективности мер правительства ФРГ по стимулированию сбыта электромобилей являются вполне оправданными. Стартовавшая два года назад крупномасштабная трехлетняя программа субсидирования покупателей (премия в 4000 евро при приобретении электромобиля и 3000 евро за подзаряжаемый от розетки плагин-гибрид) к 1 июля 2018 года дала весьма скромные результаты.

Контекст

Берлин после долгих споров решил вместе с автоконцернами платить премии покупателям автомобилей с электрическими и гибридными моторами. Кто, сколько и как долго будет их получать? (27.04.2016)

Несколько автоконцернов объединили усилия для создания сети электрозаправок на европейских автотрассах. Первые 20 станций зарядки электромобилей фирма Ionity должна построить к концу 2017 года. (03.11.2017)

В конце 2019 года Porsche планирует выпустить электромобиль Mission E. Вместе с тем автоконцерн не намерен отказываться от производства машин с двигателем внутреннего сгорания, в том числе дизельным. (03.02.2018)

Прошло уже две трети запланированного срока, а из выделенных 600 миллионов евро востребованными оказались лишь 100 миллионов, вместо намеченных 300 000 автомобилей при господдержке куплены лишь 66 000.

Но вот что показательно: большинство заявок поступило от юридических лиц, покупающих электромобили для служебных целей. С 1 января 2019 у этой целевой группы появится дополнительный стимул - налоговый.

В какой мере все это подхлестнет в Германии продажи электромобилей, сказать трудно. Ведь пока, судя по опросам, главным аргументом против их покупки является не их дороговизна и даже не относительно малая дальность пробега, а отсутствие разветвленной инфраструктуры для подзарядки.

Впрочем, здесь наметились положительные сдвиги. В конце июня созданная в прошлом году компания Ionity, совместное предприятие автостроителей Daimler, BMW, Audi, Porsche и Ford, сдало в эксплуатацию свой первый терминал с шестью выходами для скоростной (20-30 минут) зарядки электромобилей, к концу года их будет 100-150, а в 2020 году число таких зарядных станций вдоль важнейших автомагистралей 24 стран Европы достигнет 400.

И это - далеко не единственный инвестор, который вкладывается сейчас в ускоренное развитие в Германии и в целом в ЕС инфраструктуры для скоростной и стандартной зарядки электромобилей.    

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    Автор: Андрей Гурков


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