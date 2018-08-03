Если электромобиль служебный, ему в ФРГ полагается льгота

Правительство Германии расширило список льгот и субсидий покупателям электромобилей. На заседании 1 августа оно приняло решение наполовину снизить налоговую ставку на служебные легковые машины с электрическими и гибридными двигателями. Эта мера распространяется на автомобили, которые будут приобретены в течение ближайших трех лет - с 1 января 2019 до конца 2021 года.

Кто и на каких условиях имеет в Германии служебный автомобиль?

Очередная мера поддержки автомобилей на электрической тяге свидетельствует о твердом намерении правительства Германии ускорить распространение этого экологичного вида транспорта. В то же время новая льгота говорит и о том, что прежние меры по стимулированию спроса пока не дали желаемого результата.

Поэтому теперь Берлин прицельно взялся за самый, пожалуй, платежеспособный сегмент немецкого авторынка: за служебные автомобили. Речь идет не только и даже не столько об автотранспорте, обслуживающем высокопоставленных федеральных или земельных чиновников: в Германии основная масса служебных легковых машин находится на балансе вовсе не государственных организаций, а частных фирм.

Служебный автомобиль канцлера Германии пока еще имеет двигатель внутреннего сгорания

Ежегодно немецкие компании самых разных размеров приобретают порядка 800 тысяч автомобилей, которые затем (без шофера) предоставляются менеджерам высшего, а порой и среднего звена, а также тем сотрудникам, которым приходится регулярно выезжать к клиентам. В тех случаях, когда фирмы разрешают получателям служебных машин пользоваться ими и в личных целях (что чаще всего и происходит), немецкие фискальные органы требуют уплаты налога. Ведь по сути дела происходит, пусть и косвенно, материальное вознаграждение работника.

Поэтому каждый месяц к той сумме доходов, с которой получатель служебной машины платит налоги, добавляют 1 процент каталожной цены автомобиля. Если он стоит, скажем, 60 000 евро, то это 600 евро ежемесячно. В результате по итогам года налогооблагаемая база работника увеличивается на 7200 евро.

Две цели: улучшить экологию и поддержать автопром

Так вот, с 1 января следующего года налоговая ставка снизится наполовину до 0,5 процента, и тогда получателю автомобиля стоимостью 60 000 евро к налоговой базе будут добавлять лишь 300 евро в месяц или, соответственно, 3600 в год.

Правительство, по-видимому, стремится решить сразу две задачи: ускорить распространение электромобилей и одновременно поддержать отечественных автостроителей в непростой момент переориентации производства на электромобильность. Ведь в Германии фирмы в качестве служебных машин чаще всего приобретают автомобили премиум-класса, а это как раз тот сегмент, в котором особенно сильны ведущие немецкие производители BMW, Daimler с брендом Mercedes и Volkswagen с марками Audi и Porsche.

Электромобили Daimler будут выпускаться под брендом Mercedes EQ

И все эти производители в ближайшие два-три года намерены приступить к серийному производству большого количества новых моделей с электрическими или гибридными двигателями. Однако многим физическим лицам эти модели могут оказаться не по карману, ведь и без того дорогие машины престижных брендов в электрическом варианте пока стоят еще дороже. Поэтому на первых порах покупать или брать их в лизинг станут, скорее всего, юридические лица: у них и деньги есть, и возможность списывать покупку автотранспорта с налогов в качестве производственных расходов.

Эксперты и СМИ критикуют налоговую льготу

Вот Берлин и пытается теперь подсластить топ-менеджерам немецких предприятий выбор в пользу служебных машин с электрическими моторами, хотя дальность пробега у них пока ниже, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мол, электромобиль - это не только инновативно, модно и круто, но теперь еще и выгодно с налоговой точки зрения.

Впрочем, в экспертных кругах и в немецких СМИ новая налоговая льгота вызвала немало критики. Так, директор Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбург-Эссен профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) считает, что от решения правительства больше всего выиграют гибриды, а они куда чаще работают на двигателе внутреннего сгорания, чем на электромоторе, так что очищению воздуха в городах эта мера вряд ли поможет.

Первый в Германии терминал фирмы Ionity для скоростной подзарядки электромобилей

К тому же, полагает эксперт, от нее скорее выиграет американский производитель электромобилей Tesla, чем немецкие автостроители. Ну, а в проигрыше окажется государство, которое соберет меньше налогов. По данным газеты Volksstimme, казна недополучит за три года порядка 2 миллиардов евро. Критикуя эту "скрытую форму субсидий" немецким автостроителям, издание предлагает альтернативу: "Важнее всего для функционирующей и привлекательной электромобильности были бы сейчас щедрые инвестиции в необходимую инфраструктуру. Иначе налоговые подарки окажутся дешевой косметикой".

А профессор Дуденхёффер со ссылкой на статистку, согласно которой в Германии свыше половины служебных машин работают на дизеле, предлагает отменить налоговые льготы на дизельное топливо.

Немецкие покупатели не спешат получать субсидии

Сомнения в эффективности мер правительства ФРГ по стимулированию сбыта электромобилей являются вполне оправданными. Стартовавшая два года назад крупномасштабная трехлетняя программа субсидирования покупателей (премия в 4000 евро при приобретении электромобиля и 3000 евро за подзаряжаемый от розетки плагин-гибрид) к 1 июля 2018 года дала весьма скромные результаты.

Прошло уже две трети запланированного срока, а из выделенных 600 миллионов евро востребованными оказались лишь 100 миллионов, вместо намеченных 300 000 автомобилей при господдержке куплены лишь 66 000.

Но вот что показательно: большинство заявок поступило от юридических лиц, покупающих электромобили для служебных целей. С 1 января 2019 у этой целевой группы появится дополнительный стимул - налоговый.

В какой мере все это подхлестнет в Германии продажи электромобилей, сказать трудно. Ведь пока, судя по опросам, главным аргументом против их покупки является не их дороговизна и даже не относительно малая дальность пробега, а отсутствие разветвленной инфраструктуры для подзарядки.

Впрочем, здесь наметились положительные сдвиги. В конце июня созданная в прошлом году компания Ionity, совместное предприятие автостроителей Daimler, BMW, Audi, Porsche и Ford, сдало в эксплуатацию свой первый терминал с шестью выходами для скоростной (20-30 минут) зарядки электромобилей, к концу года их будет 100-150, а в 2020 году число таких зарядных станций вдоль важнейших автомагистралей 24 стран Европы достигнет 400.

И это - далеко не единственный инвестор, который вкладывается сейчас в ускоренное развитие в Германии и в целом в ЕС инфраструктуры для скоростной и стандартной зарядки электромобилей.

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