Елена Фишер вошла в десятку самых высокооплачиваемых певиц в мире (фото)

Согласно подсчетам журнала Forbes, доходы Елены Фишер с июня 2017 по июнь 2018 года составили 32 миллиона долларов США.
20.11.2018, Нью-Йорк • Родившаяся в Сибири популярная немецкая певица Елена Фишер в 2018 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых женщин-звезд музыкальной индустрии в мире. В рейтинге журнала Forbes она заняла восьмое место (32 млн долларов США). На первом месте оказалась Кэти Перри (83 млн), далее следуют Тейлор Свифт (80 млн) и Бейонсе (60 млн).
Ноябрьские кадры из Германии
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