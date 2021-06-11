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Елена Мизулина

Российский сенатор, экс-депутат Госдумы, автор ряда инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе.

Елена Мизулина - член Совета Федерации России, в прошлом депутат Госдумы, автор и соавтор ряда инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе.

Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Против Юрия Дудя возбудили дело о пропаганде наркотиков 11.06.2021

Лига безопасного интернета передала в суд в Москве материалы дела о "пропаганде наркотиков" в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

МВД России попросили проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков 05.04.2021

Одно из интервью Юрия Дудя привлекло внимание проправительственной Лиги безопасного интернета.

Jork Sturges Ausstellung Without Embarissament in Moskauer Fotografie Zentrum Brüder Lumiere

"Без смущения" и без порнографии: перезапуск скандальной фотовыставки 08.12.2017

8 декабря в Москве снова открывается выставка фотографий Джока Стерджеса. О скандале вокруг экспозиции рассказывает куратор Наталья Григорьева-Литвинская.
25.09.2017****MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 25, 2016: A man visits Jock Sturges' exhibition called No Embarrassment at the Lumiere Brothers Centre for Photography. The Civic Chamber of the Russian Federation has requested to close the exhibition due to it allegedly exposing child pornography. Andrei Makhonin/TASS |

В Москве вновь откроется выставка "Без смущения" 27.11.2017

Следственный комитет целый год проверял выставку фотографа Джока Стерджеса на наличие детской порнографии. Ничего не нашел, и в ближайшее время она снова откроется.
BRUSSELS, March 31, 2011 Flags of the United States (R) and NATO are seen at NATO's headquarters in Brussels, capital of Belgium, March 31, 2011. NATO had formally taken over full command and control of military operations against Libya from the United States on Thursday. (/Wu Wei)(msq) |

Комментарий: Российские "миги" не сядут в Риге 28.02.2017

Решение Дональда Трампа значительно увеличить военный бюджет США - тревожная новость для Москвы. Видимо, не последняя, прогнозирует Константин Эггерт в комментарии для DW.
08.11.2014., Croatia, Zagreb - The illustration on the theme of domestic violence. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

К чему приведет декриминализация в России семейных побоев 27.01.2017

В пятницу, 27 января, российская Госдума отменила уголовную ответственность за семейные побои. Корреспондент DW - о ситуации с домашним насилием в стране.
05.10.2016 *** epa05571096 Newly elected lawmaker, former Crimean Chief Prosecutor Natalia Poklonskaya (L) during the opening session of the newly elected State Duma, Russia's lower house of parliament, in Moscow, Russia, 05 October 2016. EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL | © picture-alliance/dpa/N. Kolesnikova

Комментарий: Поклонская, Милонов, Мизулина - защитники консерватизма, которого нет 03.11.2016

Скандальные депутаты могут быть искренними сторонниками традиционных ценностей, но Кремлю они нужны не для этого. О том, чем и кому на самом деле "не угодил" фильм Алексея Учителя, Константин Эггерт специально для DW.
Karikatur von Karikaturisten Sergey Elkin. Copyright - Sergey Elkin.

Елене Мизулиной дали бой 20.10.2016

Правительство России не одобрило законопроект Елены Мизулиной об отмене наказания за семейные побои. Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неудача расстроила инициативного политика.
2308107 Russia, Moscow. 10/26/2013 Fair Russia Party member Yelena Mizulina at the party's convention. Evgeny Biyatov/RIA Novosti

Правительство России поддержало запрет Мизулиной на "бэби-боксы" 28.09.2016

Наличие мест, где можно оставить новорожденных, нарушает пять статей Конвенции о правах ребенка, считают в правительстве. Ранее уполномоченный по правам ребенка РФ поддержала запрет абортов.
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Фотовыставка в Москве "Джок Стёрджес. Без смущения" закрыта 25.09.2016

Организаторы фотовыставки "Джок Стёрджес. Без смущения" по настоянию Общественной палаты закрыли экспозицию. Ранее раздавались протесты, что якобы на выставке демонстрируется детская порнография.
Symbolbild Kriminalität (c) www.BilderBox.com,Erwin Wodicka,Siedlerzeile 3,A4062 Thening,Tel.+43 676 5103 678. Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK und den AGBs auf bilderbox.com

Комментарий: Наказание за игру - еще один кирпич в стене поколений 26.05.2016

Меряя мир подростков нашими допотопными мерками, мы уравниваем их игры с реальными действиями. Но зачем стране новые малолетние уголовники? Комментарий Александра Плющева для DW.
Screenshot https://en.greatfire.org/

Комментарий: Российские теоретики учатся интернет-цензуре у китайских практиков 28.04.2016

Интернет-цензура в России вплотную подошла к китайскому варианту, но принять его не решается. Все, что нужно знать о людях, пытающихся контролировать интернет в стране - в комментарии Александра Плющева для DW.
Russian President Vladimir Putin (C) prepares to sign documents as Sergei Naryshkin (R), speaker of the State Duma, Russia's lower parliament house, and Valentina Matviyenko, head of the Federation Council, look on during a ceremony in Moscow's Kremlin March 21, 2014. Putin signed legislation on Friday that completed the process of absorbing Crimea into Russia, defying Western leaders who say the Black Sea peninsula remains part of Ukraine. REUTERS/Sergei Chirikov/Pool (RUSSIA - Tags: POLITICS)

Евросоюз расширяет санкции против окружения Путина 21.03.2014

Санкции против еще 12 ближайших соратников президента России Владимира Путина ввел Евросоюз. Под визовые запреты и замораживание банковских активов подпали Дмитрий Рогозин, Сергей Нарышкин и ряд других политиков.
2308107 Russia, Moscow. 10/26/2013 Fair Russia Party member Yelena Mizulina at the party's convention. Evgeny Biyatov/RIA Novosti

Соавтора антигейского закона в РФ Мизулину встретили в ФРГ протестами 24.11.2013

Протестами встретили немецкие гей-активисты соавтора антигейского закона в РФ Елену Мизулину, прибывшую в Лейпциг для выступления на правопопулистском форуме. Мизулина подает заявление в полицию.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

СМИ: В России процветает гомофобия 12.06.2013

Немецкие СМИ комментируют российский закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних, который Госдума приняла во вторник, 11 июня.