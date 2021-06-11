Российский сенатор, экс-депутат Госдумы, автор ряда инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе.
Елена Мизулина - член Совета Федерации России, в прошлом депутат Госдумы, автор и соавтор ряда инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе.
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