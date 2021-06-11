Елена Мизулина

Комментарий: Поклонская, Милонов, Мизулина - защитники консерватизма, которого нет

Скандальные депутаты могут быть искренними сторонниками традиционных ценностей, но Кремлю они нужны не для этого. О том, чем и кому на самом деле "не угодил" фильм Алексея Учителя, Константин Эггерт специально для DW.