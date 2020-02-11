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Екатерина Сотник
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Екатерина Сотник: избранные публикации
Эксперт ОБСЕ: "Авторитарные режимы иногда быстро слабеют"
Знают ли в ЕС о том, что происходит в Беларуси? Будут ли судить представителей режима? Интервью с докладчиком ОБСЕ.
Политика
15.05.2023
15 мая 2023 г.
Признает ли Запад Тихановскую избранным президентом Беларуси
Почему только сейчас Светлана Тихановская назвала себя президент-электом, и что изменит этот статус?
Политика
17.11.2022
17 ноября 2022 г.
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Екатерина Сотник: другие публикации
Что Гаравский рассказал об убийстве Захаренко его дочери
Что Гаравский рассказал об убийстве Захаренко его дочери
Дочь экс-главы МВД Беларуси Захаренко встретилась с участником его убийства - бойцом СОБРа Гаравским.
Общество
17.02.2020
17 февраля 2020 г.
Участник убийств критиков Лукашенко сообщил, где находится
Участник убийств критиков Лукашенко сообщил, где находится
Юрий Гаравский, экс-боец белорусского СОБРа, попросил убежище в Швейцарии.
Политика
11.02.2020
11 февраля 2020 г.
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