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Екатерина Сотник

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Эрве Асенсио

Эксперт ОБСЕ: "Авторитарные режимы иногда быстро слабеют"

Знают ли в ЕС о том, что происходит в Беларуси? Будут ли судить представителей режима? Интервью с докладчиком ОБСЕ.
Политика15 мая 2023 г.
Светлана Тихановская

Признает ли Запад Тихановскую избранным президентом Беларуси

Почему только сейчас Светлана Тихановская назвала себя президент-электом, и что изменит этот статус?
Политика17 ноября 2022 г.
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Екатерина Сотник: другие публикации

Елена Захаренко во время встречи с одним из похитителей ее отца Юрием Гаравским

Что Гаравский рассказал об убийстве Захаренко его дочери

Что Гаравский рассказал об убийстве Захаренко его дочери

Дочь экс-главы МВД Беларуси Захаренко встретилась с участником его убийства - бойцом СОБРа Гаравским.
Общество17 февраля 2020 г.
Экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский

Участник убийств критиков Лукашенко сообщил, где находится

Участник убийств критиков Лукашенко сообщил, где находится

Юрий Гаравский, экс-боец белорусского СОБРа, попросил убежище в Швейцарии.
Политика11 февраля 2020 г.
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