Единый регистр населения вместо чипирования россиян?

Паспорт иммунитета: помощь медицине или орудие дискриминации?

В России и Германии могут ввести справки для тех, кто переболел коронавирусом. Немецкие СМИ и оппозиция предупреждают об угрозах личным свободам и шансам на рынке труда. (05.05.2020)