Единый регистр населения вместо чипирования россиян?

Госдума России проголосовала за создание единого федерального информационного регистра граждан страны. При чем тут Билл Гейтс, знает карикатурист Сергей Елкин.
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