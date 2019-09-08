Единый день голосования в России: шаг в сторону конкурентных выборов

В первой половине дня 9 сентября стали известны предварительные итоги состоявшихся накануне в Российской Федерации выборов. Как сообщили в Центризбиркоме РФ после подсчета 99% протоколов, во всех 16 регионах, где проходили выборы глав местных администраций, победили губернаторы и временно исполняющие обязанности (врио) глав субъектов федерации. В Москве на выборах в Мосгордуму в 20 из 45 округов кандидаты от "Единой России" уступили своим конкурентам. DW попросила экспертов оценить специфику выборов этого года.

Выборы в Мосгордуму: эхо летних протестов

Наиболее резонансными в этом году стали выборы в Мосгордуму. Интерес к ним был подогрет летом, когда недопуск оппозиционных кандидатов вызвал волну протестов и громких задержаний. Оппозиционный политик Алексей Навальный (сторонники которого также не смогли стать кандидатами) призвал придерживаться стратегии "умного голосования" - поддерживать конкурентов кандидатов от мэрии с наиболее высокими рейтингами для того, чтобы оппозиция получила большинство в парламенте.

Алексей Навальный призвал к "умному голосованию"

В итоге в Мосгордуме окажутся 20 представителей оппозиционных партий: 13 - от КПРФ, 4 - от "Яблока", 3 - от "Справедливой России". Своим достижением оппозиционеры также считают поражение на выборах лидера московского отделения "Единой России" Андрея Метельского и поддержанной мэрией Валерии Касамара.

Правда, эксперты не спешат связывать полученные результаты с "умным голосованием", предложенным Навальным. "По моему прогнозу, если бы прошло 15 кандидатов не из "списка мэрии", это было бы уже очень хорошо, - заявил DW доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики Алексей Титков. - Однако я связываю результат не с моделью "умного голосования", а с радикальным контекстом".

Председатель правления российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова считает, что свою роль сыграло не только "умное голосование", но и то, что "люди дали себе труд вглядеться в списки и найти в них относительно приличных кандидатов, у которых не капает слюна с клыков и за которых не стыдно голосовать". Также немаловажно, по ее словам, что даже провластный электорат - бюджетники - "не оказались слепыми - они видели, что происходило летом, когда власть применяла санкции к невинным людям. В итоге в этом году они не пошли стройными рядами обеспечивать "правильный" результат ".

По мнению Панфиловой, выборы в Мосгордуму показали, что конкурентные выборы в России возможны. "Похоже, общество повзрослело. Подросло новое поколение, которое готово не только отстаивать свое право на выбор, но и увлекать за собой предыдущие поколения, показывая им пример", - говорит она.

Губернаторы: все остаются на своих местах

Гораздо более предсказуемыми оказались результаты губернаторских выборов, где свои кресла сохранили все прежние главы регионов. "Единая Россия" удержала свои позиции повсюду, кроме Хабаровского края. Ни одного второго тура в этом году не будет.

Сергей Елкин о секрете относительного успеха оппозиции в России

"Власть все для этого сделала", - считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В качестве ключевых кандидатов в большинстве регионов были предложены врио, к которым у населения не успели накопиться претензии. "Все готовились к новым выборам с учетом опыта, полученного в 2018 году (9 сентября 2018 года в РФ состоялся единый день голосования - Ред.). При подготовке губернаторских выборов учли несколько неожиданных прошлогодних поражений "Единой России". В итоге власть исключила участие сильных оппозиционных кандидатов, в первую очередь, от КПРФ и ЛДПР", - добавил Алексей Титков.

Что касается поражения "Единой России" в Хабаровском крае, эксперты не считают его из ряда вон выходящим, поскольку позиции ЛДПР в этом регионе традиционно сильны. "Сергей Фургал (член ЛДПР и действующий губернатор края с 26 сентября 2018 года - Ред.) приложил огромные усилия для победы своей партии, "Единая Россия", оставшись без административного ресурса, не смогла его победить", - считает Журавлев. По мнению эксперта, ошибка хабаровского отделения ЕР заключается в том, что она "пытается взять на себя больше, чем может сделать, постоянно подчеркивая, что она - партия власти".

Перспективы выборов в Госдуму 2021 года

Через два года в России состоятся выборы в нижнюю палату парламента. Уже сегодня, на основании электоральной кампании 8 сентября, можно сделать определенные прогнозы относительно того, как будут вести себя участники будущего избирательного процесса, отмечают наблюдатели.

"Надо быть готовыми к тому, что власть выгонит с волчьими билетами тех, кто готовил кампанию этого года, - говорит Елена Панфилова. - Возможно, над выборами в Госдуму будут работать более крепкие профессионалы, так что все будет иначе. Значит, тем, кто хочет противостоять "Единой России", надо всерьез готовиться. Как выяснилось, соломинкой, которая ломает хребет верблюду админресурса, является такая редкая вещь, как солидарность. Она очень хрупкая, но надо ее сохранить и умножить".

Протестное голосование в масштабах всей России возможно только в том случае, если за основу будут взяты социальные лозунги, полагает Дмитрий Журавлев. В этом он видит главную проблему правой оппозиции: "Социальный протест в России - это протест против богатых, а вся правая идеология выстроена на успехе денег. Если бы технологии Навального применял левый кандидат, для "Единой России" все было бы гораздо грустнее".

Алексей Титков считает, что "относительный успех оппозиции на московских выборах связан в первую очередь с той работой, которая проводилась с 2016 года, когда формировались команды активистов на уровне районов - они вели агитацию, собирали подписи, готовили базу". Поэтому, по его словам, для достижения результатов в масштабах страны оппозиции необходимо активно работать на местах. "Одних медийных технологий будет недостаточно, нужны те, кто готов ходить по дворам и агитировать избирателей", - уверен эксперт.

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